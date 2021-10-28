「少女時代」太妍血汗錢11億被騙光 曝心酸真相全為家人
南韓女團「少女時代」隊長太妍，今（28日）遭爆曾以11億韓元（約台幣2800萬）購買未開發土地，後證實該地為「保護產地」不得開發，案件牽扯3000多人，太妍為其中之一受害者；但網友質疑太妍是為了投資獲益炒房，她打破沉默回應，自己僅是想為家人蓋間房子，「我要投資獲利？我瘋了嗎？」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-28 16:23:59｜2021-10-28 16:26:15
根據報導指出，某大型建商集團，以4億韓元購買京畿道河南市的土地後，再劃分小塊土地，謊稱是未公開的開發消息，2019年以11億韓元賣給太妍，但事實上該地受《山林保護法》保護，是不得開發的土地。警察透露，該詐騙案牽扯3000多人，房地產集團總計騙到2500億韓元（約台幣64億）。
據悉，該建商集團成立超過20年，邀請過藝人代言，KBS電視台更曾幫忙背書，因此吸引不少富商投資，所以顧客不疑有他，投入大把鈔票購買。警方現已將建商與子公司的老闆列為嫌疑犯，將徹底展開詐騙案調查。
太妍捲入詐欺案掀起議論，卻有人質疑她在炒房，太妍不透過公司，在IG回應外界，她說：「我從小就跟家人分開住，所以我的夢想就是在離我上班近一點的地方，打造屬於我跟家人的家園、跟家人常常見面，這是我在家人的同意下做出的決定，但報導與本意不同，所以我才上傳這段文字，拜託大家不要誤會、揣測，身為受害者還在單方面了解中，處於等待的立場。滿難過為什麼非得把話說到這種程度？拜託那些誤會跟有不好想法的人，別再亂猜了，我要投資獲利？我瘋了嗎？呵呵。」