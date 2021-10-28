韓單日確診回升破2000例　當局擴大追加接種範圍

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據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增2111例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，較前一天增加159例，也是近20天來首次突破2000例；中央防疫對策本部在27日的記者會中警告，確診數在經過3週趨緩後，本週又有提升跡象，呼籲民眾提高防疫意識，讓恢復日常的時程能順利推進。
27日新增案例仍以社區感染為大宗，達2095例，其中約77.7%位於首爾、仁川及京畿道等首都圈地區，非首都圈以大邱106例為最大宗。
韓國目前約8成人口至少接種一劑疫苗，完全接種占比也達72%，為進一步提升接種率，疾病管理廳今天宣布開放未接種者可不經預約，自行前往醫療院所接種。
據當局對未接種者進行調查，不願接種疫苗者中有7成擔心發生異常反應，58%對疫苗效果存疑，40%認為遵守基本防疫守則就能預防感染。為緩解民眾對疫苗異常反應的憂慮不安，預防接種對應促進團今天宣布成立COVID-19疫苗安全性委員會，集中調查異常反應案例。
促進團今天也公布11至12月接種計畫，將適用追加施打疫苗對象範圍擴大至50至59歲族群、慢性疾病患者及嬌生疫苗接種者等，適用人數共計約205萬人。（編輯：黃自強）1101028