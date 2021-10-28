COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

韓單日確診回升破2000例　當局擴大追加接種範圍

▲韓國單日確診數時隔20天回升至2000例以上，當局除呼籲民眾提高防疫意識，也公布追加接種計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國單日確診數時隔20天回升至2000例以上，當局除呼籲民眾提高防疫意識，也公布追加接種計畫。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-28 19:26:10

（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國單日確診數時隔20天回升至2000例以上，當局除呼籲民眾提高防疫意識，也公布追加接種計畫，目標將完全接種率提升至總人口的8成，並擴大第3劑疫苗追加接種適用範圍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國政府預計自11月起逐步放寬防疫規範，轉換為與病毒共存（with COVID-19）模式，但也許受到民眾對規範鬆綁的期待感，以及10月底萬聖節活動等因素影響，韓國單日確診數又出現回升跡象。

據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增2111例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，較前一天增加159例，也是近20天來首次突破2000例；中央防疫對策本部在27日的記者會中警告，確診數在經過3週趨緩後，本週又有提升跡象，呼籲民眾提高防疫意識，讓恢復日常的時程能順利推進。

27日新增案例仍以社區感染為大宗，達2095例，其中約77.7%位於首爾、仁川及京畿道等首都圈地區，非首都圈以大邱106例為最大宗。

韓國目前約8成人口至少接種一劑疫苗，完全接種占比也達72%，為進一步提升接種率，疾病管理廳今天宣布開放未接種者可不經預約，自行前往醫療院所接種。

據當局對未接種者進行調查，不願接種疫苗者中有7成擔心發生異常反應，58%對疫苗效果存疑，40%認為遵守基本防疫守則就能預防感染。為緩解民眾對疫苗異常反應的憂慮不安，預防接種對應促進團今天宣布成立COVID-19疫苗安全性委員會，集中調查異常反應案例。

促進團今天也公布11至12月接種計畫，將適用追加施打疫苗對象範圍擴大至50至59歲族群、慢性疾病患者及嬌生疫苗接種者等，適用人數共計約205萬人。（編輯：黃自強）1101028

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀