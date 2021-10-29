全台新開「百貨宅」大公開！南紡仍1字頭　竹北遠百漲2成

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另外，觀察其交易量，新竹遠東百貨竹北店周邊住宅交易最為熱絡，今年前7個月交易量達244件，其次是高雄義享天地A館的158件，第三名為Global Mall桃園A19，以131件的成交量緊跟在後。
9月底甫試營運的環球購物中心桃園A19，為機場捷運A19桃園體育園區站與商場共構的複合式購物中心。永慶不動產青埔IKEA加盟店店長許昊衡指出，購物中心開幕後的生活機能大幅提升，補強每個重劃區最匱乏的部分，如同注入一劑強心針，帶來多數青埔人所期待的生活便利性，活絡周邊商業發展，吸引人潮、創造就業機會，對區域內的房市發展自然更有利。
環球購物中心桃園A19是繼華泰Outlet、IKEA、Xpark水族館之後的最新生活圈，受到市場矚目，有帶動區域房價趨漲的態勢。許昊衡說，購物中心附近以屋齡5年內、含車位的1房1廳或小2房2廳為主流產品，總價大約落在1000萬元至1300萬元左右，頗受雙北通勤的小資族、新婚夫妻及想要穩定收租的「厝頭家」青睞；附近小3房產品也是詢問度不斷，近3年來房價漲幅約30％，總價行情約1500萬元左右，新建案更即將站上每坪45萬元。
引頸期盼的遠東百貨竹北店，主體建築已興建完成，預計今年底開幕，可望創造1700個就業機會，將成為新竹縣最大購物中心。永慶不動產竹北家樂城加盟店店東洪秋蘋表示，竹北大遠百位在縣治二期重劃區內，除了鄰近國道一號竹北交流道，更與喜來登飯店、AI智慧園區、體育場、竹北影城商場連成一氣，增添當地生活、休閒機能的豐富及便利性。
竹北鄰近新竹科學園區，重劃區道路規劃整齊，一直是科技新貴買房熱區。洪秋蘋分析，目前百貨周邊買方多為竹科上班族、新婚夫妻或首購族，主流產品為屋齡3至5年左右的大樓，3房加車位總價約1800至2000萬元；也有換屋族喜愛的4房產品，屋齡3至5年總價已突破4000萬元；10年左右則是3200萬元至3500萬元可入手；若是新成屋，因重劃區素地稀少、新建案奇貨可居，開價普遍躍上5字頭。
除了剛性需求強勁外，不少人也會選擇購買套房產品，自住兼置產，尤其屋齡10年上下、總價落在500至680萬元的大樓，銷售最好。洪秋蘋補充，百貨周圍學區完整，十興國小、成功國中都在附近，未來還將新建勝利國中，吸引家長積極購屋卡位；綜合生活機能、學區等因素，只要房屋條件符合需求、價格不偏離行情太高，買方都能接受，也是推升竹北房價的原因之一。
台南南紡置地廣場又稱南紡購物中心A2館，今年3月底正式開幕，是目前台南最新、規模最大的百貨公司。台慶不動產台南公園北安加盟店店長林靖燁表示，南紡置地廣場地理位置好，周邊機能完善，不僅鄰近裕農商圈、成大商圈、虎尾寮市場、高雄榮總台南分院，且坐擁2.1萬坪平實公園綠地環境，距離國道一號大灣交流道車程更不到5分鐘，快速連結台南科學園區與高鐵特區。
林靖燁分析，值得注意的是，購物中心就位在近期台南最夯的平實營區重劃區內，未來市府規劃在此設置捷運平實轉運站、捷運路網轉乘點，交通前景發展備受矚目，吸引不少南科工作族群陸續進駐。
林靖燁進一步說明，南紡周邊屬東區精華地段、土地價格較高，也帶動房價漲幅及支撐；目前大樓新建案3房的產品，開價都要3、4字頭了；而中古屋部分，屋齡15至20年的透天厝，總價約1500萬元起跳；若屋齡25至40年的大樓、華廈，也有1字頭產品，總價約500至900萬可入手。
林靖燁觀察，許多首購族、青年成家或小家庭客群，會傾向找屋齡30至35年的中古物件，房價相對新屋便宜，內部重新裝潢自住也是不錯的選擇。
斥資約370億元興建的高雄義享天地，A館於今年3月20日正式亮相。台慶不動產高雄富國明華加盟店店長林哲諭指出，義享天地座落於熱鬧的大順一路上，周邊有COSTCO大順店、龍華市場，鄰近捷運紅線凹子底站，可連結國道10號、國道1號高速公路，加上正規劃興建中的輕軌捷運二階，生活和交通機能一應俱全；近年吸引南高雄如新興區、前金區、三民區的人口移入，尤其受到年輕小資族、小家庭所喜愛。
此區物件選擇多，以屋齡10至20年、2房的中古大樓買氣最熱絡，林哲諭表示，由於總價低較好入手，坪數約23至26坪、總價800萬元上下有機會到手。若想要大一點的空間，屋齡15至25年的3房CP值也不錯，坪數約45至48坪、總價約900至1100萬元；新成屋每坪成交單價則已突破3字頭。
林哲諭更補充，義享天地周邊未來還有富邦人壽龍華國小BOT案、聯上停35 BOT案等百貨商城開發案，有機會創造出北高雄的黃金百貨生活圈，對於區域發展有相當大的助益，不僅帶動人口聚集，也有助房市長期穩健成長。