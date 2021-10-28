《俗女2》陳嘉玲魅力好狂 跟宋仲基一起「登上國際」！
日本第14屆「東京國際戲劇節」27日公布獲獎作品名單，本屆由窪田正孝、綾瀨遙奪得最佳男女主角獎，熱門夯劇《MIU404》、《半澤直樹2》、《天國與地獄～瘋狂的2人～》等拿下優秀獎；海外作品特別獎的部分，則為台灣《俗女養成記2》、南韓《黑道律師文森佐》以及泰國《因為我們天生一對》共同入選。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-28 20:43:40
本屆「東京國際戲劇節」得獎名單揭曉，最佳電視劇由《我家的故事》拿下，該劇的西田敏行、江口德子，也以此作奪得最佳男女配角獎。該劇講述隸屬弱小摔角團體的職業摔跤手的長瀨智也，在國寶級的父親病危之際，他回到20多年沒聯絡的老家，圍繞看護和遺產繼承問題，與家人和神祕女家護展開鬥爭。
由星野源和綾野剛主演的《MIU404》、堺雅人的《半澤直樹2》、綾瀨遙的《天國與地獄～瘋狂的2人～》、松隆子《大豆田永久子與三個前夫》、木村拓哉《教場2》等在台締造高度流量的話題劇，皆獲得「優秀獎」殊榮。此外，本屆男女主角則由《歡呼》窪田正孝、《天國與地獄》綾瀨遙奪得。
值得一提的是，本次「海外作品特別獎」名單中，台灣、南韓夯劇《俗女養成記2》、《黑道律師文森佐》以及泰國《因為我們天生一對》都共同入選，可見「陳嘉玲」的魅力在日本觀眾眼中，完全不輸給宋仲基。
《俗女養成記2》導演陳長綸、嚴藝文和男女主角藍葦華、謝盈萱對此發表得獎感言，嚴藝文說：「希望這部戲在全世界面對疫情很困難的時刻，可以帶給大家多一點點溫暖、幽默與療癒力量。」謝盈萱同樣感謝大家的肯定，表示自己也很喜歡《俗女2》這部作品，也恭喜所有得獎者，希望未來有機會，可以和所有來自世界各地的優秀表演工作者一起合作。藍葦華搞笑搬出第一季戲中和謝盈萱兩人相親的日語台詞「我是蔡桑」，他說：「如果有機會的話，真的很想要到現場去見見日本的朋友們。」
《俗女養成記2》可至CATCHPLAY+、愛奇藝國際站收看；《黑道律師文森佐》可至Netflix收看。
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