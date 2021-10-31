居家防震／你家耐震度夠嗎？專家教你觀察這3點就知道
上週日（24日）宜蘭發生芮氏規模6.5地震震撼全台，台灣位處地震帶上，大小地震頻傳，不免會有民眾擔憂起自身的住宅安全。想要確認自家房子耐震度夠不夠，專家提醒可以在地震過後，觀察住宅是否出現門框歪掉、磁磚剝落甚至是增建區域出現裂痕等狀況，若有上述情形，就需注意住宅的耐震功能了。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-31 09:00:00
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，若是經過大地震後，民眾可以觀察家內特定角落的結構，尤其像是有經過增建的地方，例如外推的陽台、露臺等區塊，這些地方的支撐點比較弱，且陽台也不是結構牆，相對來說結構較為脆弱，因此如果這些區域出現裂痕，可能就要注意建築的安全性。
另外張旭嵐補充說明，有些舊大樓是在921前建造，民眾可觀察是否會有一些舊問題影響建築安全，例如門框歪掉或是傾斜，導致門難以闔上，或是有些外牆出現磁磚剝落等。
至於消費者買房時，會考慮是否要保地震險？住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨分析，住宅地震險需注意的是理賠到哪，例如在房子倒塌或傾斜後是否提供食住宿，或是僅提供賠償等；另外，也可以注意地震險大多保險年限較多，若有意投保的民眾也要記得續保。