賈靜雯宣傳《瀑布》忙昏頭　無暇「肖想」金馬影后

電影《瀑布》3天口碑場好評不斷，這也是導演鍾孟宏第一次如此密集參加映後QA，直接面對觀眾看完的各種真實反應，還有觀眾看到流淚緊緊抓住鍾孟宏的手，更有粉絲喜歡到已經3刷。《瀑布》更將2位女主角賈靜雯、王淨送進金馬影后入圍名單，但2人透露最近實在太忙，完全沒有時間想是否能順利奪獎。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-28 21:06:27
王淨近來拍戲宣傳兩頭忙，賈靜雯也是兼顧家庭和宣傳，行程被塞滿滿，因此都還沒有想到金馬獎，鍾孟宏則是透露希望2位女主角都能拿到影后，賈靜雯和王淨則大方祝福對方得獎。昨（27）日首映會上，王淨笑說自己雖然在美國唸高中，但回台灣後演遍各大學校的高中生，她覺得未來只要有挑戰性的角色，可以再繼續扮高中生。而賈靜雯首次素顏憔悴上大銀幕，雖然她事前有點忐忑，但收到各方演技好評，讓她覺得之後會有更多空間挑戰不同的演出。
李李仁在片中演出賈靜雯的前夫，2人還有一場很親密的互動，李李仁私下和賈靜雯熟識，但他表示演出全聽導演安排，忘記尷尬，拿出專業精神演出。而陳以文接連和鍾孟宏合作3部作品，《一路順風》戴著安全帽被電鋸鋸頭，到了《陽光普照》的表現精彩，在金馬稱帝，在《瀑布》中則是追求賈靜雯，都有差距很大的演出，讓他笑說自己的待遇越來越好。