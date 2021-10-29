盼加強對台關係　布達佩斯市長：匈牙利半數民眾反中

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他說，匈牙利中央政府對中國的政策在國內支持度不高，甚至在政府的支持群眾當中也是如此。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的政府與中國、俄國及白俄羅斯關係緊密；匈牙利是第一個與中國簽署一帶一路合作文件的歐盟國家。今年5月，奧班政府阻止歐盟外長發表譴責中國推動港區國安法的聲明。
柯拉喬尼46歲，屬在野的匈牙利對話黨（Dialogue for Hungary）。他在訪問中說，1990年起，匈牙利與中國展開較緊密的關係，這在當時是正確的做法，因為中國逐漸成為全球經濟重要的角色，而且匈牙利對中國文化有興趣，也有親近感，且東方研究在匈牙利已有超過百年的歷史。
柯拉喬尼說，奧班政府大幅提升與中國的交往，對中國目前的人權紀錄、片面行動與違反國際規範的行為沒有任何批評。
近年有若干中歐和東歐國家對台灣表達支持，也比過去更積極展現與台灣加強關係的意願，而這些國家都面臨中國的壓力。柯拉喬尼表示，他清楚這些發展，也知道中國對任何國家都有很大的施力空間。
但柯拉喬尼也認為，跟台灣合作有很大的拓展空間，而且中國最終對於這類行動的強力反制將會減弱。不過，他在書面訪問中對這點未多做說明。
匈牙利將在明年春季前舉行國會大選，包括對話黨在內的多個在野黨將聯手挑戰奧班的執政黨，柯拉喬尼說，如果在野黨勝選執政，新政府在對台灣與中國的關係上應聚焦在有發展潛力的領域，例如台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等機構。
柯拉喬尼相信台灣若能參與這些重要組織，將對國際社會帶來實際且正面的影響，台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的成果就是個例證。他也表示，希望匈牙利在教育、科技與數位化、環境保護等方面加強合作。
柯拉喬尼說：「我們也希望加強人民之間的關係，歡迎更多來自台灣的訪客。」（編輯：潘羿菁）1101029