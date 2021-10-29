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盼加強對台關係　布達佩斯市長：匈牙利半數民眾反中

▲匈牙利首都布達佩斯市長柯拉喬尼表示，匈牙利半數民眾對中國持批評態度，而台灣與匈牙利間有加強合作的空間。資料照。（圖／翻攝自今日匈牙利）
▲匈牙利首都布達佩斯市長柯拉喬尼表示，匈牙利半數民眾對中國持批評態度，而台灣與匈牙利間有加強合作的空間。資料照。（圖／翻攝自今日匈牙利）

中央社

2021-10-29 10:38:40

（中央社記者鍾佑貞台北29日電）歐盟多個會員國與台灣加強關係之際，匈牙利首都布達佩斯市長柯拉喬尼表示，匈牙利半數民眾對中國持批評態度；台灣與匈牙利間有加強合作的空間。

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柯拉喬尼（Gergely Karascony）接受中央社書面訪問時說，最新的民意研究顯示，匈牙利有半數民眾對中國持批評態度，另有25%未表態，他相信這跟中國政府對新疆和香港人民的壓迫以及在南海及其他地方的侵略性舉動有很大關係。

他說，匈牙利中央政府對中國的政策在國內支持度不高，甚至在政府的支持群眾當中也是如此。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的政府與中國、俄國及白俄羅斯關係緊密；匈牙利是第一個與中國簽署一帶一路合作文件的歐盟國家。今年5月，奧班政府阻止歐盟外長發表譴責中國推動港區國安法的聲明。

柯拉喬尼46歲，屬在野的匈牙利對話黨（Dialogue for Hungary）。他在訪問中說，1990年起，匈牙利與中國展開較緊密的關係，這在當時是正確的做法，因為中國逐漸成為全球經濟重要的角色，而且匈牙利對中國文化有興趣，也有親近感，且東方研究在匈牙利已有超過百年的歷史。

柯拉喬尼說，奧班政府大幅提升與中國的交往，對中國目前的人權紀錄、片面行動與違反國際規範的行為沒有任何批評。

近年有若干中歐和東歐國家對台灣表達支持，也比過去更積極展現與台灣加強關係的意願，而這些國家都面臨中國的壓力。柯拉喬尼表示，他清楚這些發展，也知道中國對任何國家都有很大的施力空間。

但柯拉喬尼也認為，跟台灣合作有很大的拓展空間，而且中國最終對於這類行動的強力反制將會減弱。不過，他在書面訪問中對這點未多做說明。

匈牙利將在明年春季前舉行國會大選，包括對話黨在內的多個在野黨將聯手挑戰奧班的執政黨，柯拉喬尼說，如果在野黨勝選執政，新政府在對台灣與中國的關係上應聚焦在有發展潛力的領域，例如台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等機構。

柯拉喬尼相信台灣若能參與這些重要組織，將對國際社會帶來實際且正面的影響，台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的成果就是個例證。他也表示，希望匈牙利在教育、科技與數位化、環境保護等方面加強合作。

柯拉喬尼說：「我們也希望加強人民之間的關係，歡迎更多來自台灣的訪客。」（編輯：潘羿菁）1101029

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