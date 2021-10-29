Red Bull打擊狂人　球迷可望贏得中職冠軍之旅

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Red Bull Batting Mania 打擊狂人將於台北松菸舉辦台北複賽及決賽，匯集全台前16強打者前來爭奪冠軍，邀請所有球迷親自感受熱血沸騰、腎上腺素竄升的快感，共同見證實力揮棒最高積分「打擊狂人」的誕生，最終贏家將獲得中華職棒冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。
Red Bull Batting Mania打擊狂人現場邀請到Red Bull運動員黃子鵬、Kenzy小春，他們將與主持人恩熙俊和樂天女孩孟潔共同為決賽開場助陣。現場也設有戶外大螢幕，在決賽結束後現場轉播當晚精彩的中華職棒例行賽『味全龍 vs.統一7-ELEVEn獅』，邀請棒球迷們齊聚觀看賽事轉播，和盟友們一起為球隊熱情吶喊，保證現場HIGH到最高點！ 除了精彩決賽外，Red Bull Batting Mania打擊狂人現場更設有四大棒球闖關遊戲，邀請所有前來觀賽的民眾小試身手。現場關卡包含：『挑戰黃子鵬』，透過VR體驗，讓你如同親自上場對決挑戰，擅長低肩側投的Red Bull運動員黃子鵬的特殊球路；『挑戰張泰山』，邀請民眾像全壘打王張泰山一樣，運用羽球來練習擊球點，考驗眼手協調力；『打擊狂人mini』則是迷你版的打擊狂人挑戰，考驗你瞄準擊球點，揮出熱血一擊；『控球王』考驗控球精準度，以12球挑戰九宮格欄位，看你能否連線成功。從PK職棒選手、體驗職棒選手的日常訓練、到趣味積分賽，最好玩的野球嘉年華等你來挑戰！
此外，Red Bull Batting Mania 打擊狂人嘉年華本屆更攜手合作單位國泰金控共襄盛舉，國泰金控長期深耕並支持體育運動，除了舉辦籃球賽事、棒球訓練營外，亦舉辦國泰棒球嘉年華等活動持續推廣體育運動；本次國泰金控除了熱情參與活動外，特別邀請到來自台中的大勢新生代饒舌團體、近期於《大嘻哈時代》廣受關注的Multiverse到場體驗打擊狂人活動及現場演唱。敬請期待這場結合音樂的最炸棒球盛典。