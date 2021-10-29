共軍軍機頻擾台　外媒：共軍拿停用機場起降擾台軍機

我是廣告 請繼續往下閱讀
軍民兩用的外砂機場本為汕頭對外的主要機場，但在鄰近的揭陽潮汕機場啟用後，2011年已停止民航運營。
去年10月的衛星影像顯示，2架空潛200（KQ-200）反潛機停在外砂機場以前的民航機停機坪，飛機尾部的反潛探針在影像裡清晰可見。
Google Earth今年5月7日的衛星影像也拍到2架同型機，其中一架正在跑道滑行。台灣空軍今年5月7日當天發布，2架空潛200反潛機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），2機出發與返航的方向都是汕頭。
空潛200反潛機已成為台灣通報共機侵擾ADIZ時最常見的機型，空潛200隸屬共軍海軍航空兵，已知的最近常駐基地為上海的大場與海南的瓊海。
除前述的去年10月與今年5月，根據低分辨率的影像顯示，去年年中以來，外砂機場舊有的民航停機坪就已有1到3架飛機，表明相關部署最早從去年中就已開始。
另據Planet Labs今年9月2日攝得的影像，當時有6架可能是蘇愷27/30（Su-27/30）或中共自製殲11/16（J-11/16）戰機停在北側停機坪；台灣國防部9月5日發布4架蘇愷30、9月6日發布2架蘇愷30與2架殲16戰機侵擾西南空域的ADIZ。
「國防新聞」認為雖然尚待確定，但台灣國防部的報告及相對應日期外砂機場出現的機種與飛行路徑，顯示外砂機場已被共軍用於起降擾台軍機。
共機使用外砂機場不僅可縮短進入台灣西南空域的時間，還能更快進入台灣海峽南部、南海北部和巴士海峽，進行訓練或巡邏。
「國防新聞」指出除汕頭外砂機場，據信共軍還從惠州惠陽的基地起降擾台軍機。同為軍民兩用的惠州機場，被發現用於定期輪調以運8/運9等運輸機作為載台的電戰或偵察機，包括空警500（KJ-500）預警機。
惠州機場除有殲10（J-10）、殲16（J-16）戰機飛行團常駐，偶爾也會有其他戰術機種輪調當地，相關輪調均有參與更早之前的擾台ADIZ任務。（譯者：陳亦偉）1101029