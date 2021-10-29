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世界衛生組織統計，去年全球新增約230萬起乳癌病例，成為全球最常見癌症。在台灣，平均每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、每天更有6名婦女因乳癌失去性命。乳癌亞型及藥物種類眾多，攸關後續治療的基因型態更是複雜，病友在初診斷時要花費很多力氣閱讀吸收資訊，進而與醫護團隊討論最合宜的照護模式。
乳癌學術研究基金會董事長陳啟明醫師指出，除非病人是從事和醫療有關的工作，否則她不會知道這些分子生物學的知識。尤其，乳癌的治療是量身訂做的，會針對每一個病人的需要，題綱挈領的提供精準的資訊，病人如有清楚的概念，會幫助其更了解自身的治療計畫。
LINE聊天機器人 讓病人一點就通
《乳癌攻略》是為病人量身打造的LINE聊天機器人。只要拿出手機，點選自己的分期及病理報告的結果，包括荷爾蒙接受體、HER2、FISH的陰陽和Ki-67指數的高低，系統即會自動分類此病人的乳癌亞型，並顯示和癌友有關的治療方式、藥物、副作用對策等實用知識。
此外，《乳癌攻略》內建「就醫提問單」功能，引導病友了解治療、費用、生活品質及社心資源，並鼓勵病友和醫護團隊討論。小方表示，「如果可以先知道會遇到什麼困難，我可以先做心理準備、會降低恐懼。」她形容《乳癌攻略》就像導航，在康復的目標下，引導病人前進。
台灣乳房醫學會理事長曾令民亦表示，醫護專業有責任傳達正確、及時、淺顯易懂、經過整理的訊息，讓病人可以有自信地和醫護團隊討論，進而得到最適切、合宜的治療。他同時鼓勵癌症病人: 「乳癌是治療成績非常卓越的癌症，無論是早期或晚期的乳癌都有很好的治療機會，千萬不要輕言放棄。」透過《乳癌攻略》能快速掌握治療重點，讓癌友在治療中能「懂看、會問、找資源」，從而提升疾病知能，幫助治療溝通不卡關。
資料來源：健康醫療網 乳癌病理複雜度極高 打開「乳癌攻略」溝通不卡關
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