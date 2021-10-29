滴滴效應影響　中國規定對境外提供數據須先送審

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這項「辦法」已被中國網路業界戲稱為「滴滴條款」。
「辦法」明定，數據處理者向境外提供數據，須申請評估情形包括：一、關鍵訊息基礎設施的運營者蒐集和產生的個人訊息和重要數據；二、出境數據中包含重要數據；三、處理個人訊息達到100萬人的個人訊息處理者向境外提供個人訊息；
四、累計向境外提供超過10萬人以上個人訊息、或者1萬人以上敏感個人訊息；五、國家網信部門規定的其他「需要申報數據出境安全評估」的情形。
「辦法」規定，符合上述5種情形者，須透過所在地省級網信部門，向國家網信部門申報數據出境安全評估。
中國國家網信辦在「辦法」中強調，數據出境安全評估堅持「事前評估」和「持續監督」相結合、「風險自評估」與「安全評估」相結合，防範數據出境安全風險，保障數據依法有序自由流動。
「辦法」提到，數據處理者在向境外提供數據前，應事先開展數據出境風險自評估。重點評估項目包括：數據出境及境外接收方處理數據的目的、範圍、方式等的「合法性、正當性、必要性」；以及出境數據的數量、範圍、種類、敏感程度，數據出境，「可能對國家安全、公共利益、個人或者組織合法權益帶來的風險」。
「辦法」規定，數據出境評估結果有效期為2年，在有效期內，境外接收方所在國家或地區法律環境發生變化等，數據處理者應重新申報評估。違反規定者，將依中國「網絡安全法」等相關法律法規處理；構成犯罪者依法追究刑事責任。（編輯：楊昇儒）1101029