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滴滴效應影響　中國規定對境外提供數據須先送審

▲鑑於滴滴出行赴美上市引發數據外流疑慮，中國規定對境外提供數據須先申請「安全評估」。（圖／翻攝自滴滴出行）
▲鑑於滴滴出行赴美上市引發數據外流疑慮，中國規定對境外提供數據須先申請「安全評估」。（圖／翻攝自滴滴出行）

中央社

2021-10-29 17:18:22｜2021-10-29 17:30:13

（中央社記者邱國強北京29日電）鑑於滴滴出行赴美上市引發數據外流疑慮，中國網管當局今天公布向境外提供數據須先向官方申請「安全評估」的5種情形，其中包括掌握100萬人或累計提供10萬人以上訊息者。

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中國國家互聯網信息辦公室29日在官網發布「數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）」，列出5種須先申請「安全評估」的情形，規定評估結果有效期為2年。

這項「辦法」已被中國網路業界戲稱為「滴滴條款」。

「辦法」明定，數據處理者向境外提供數據，須申請評估情形包括：一、關鍵訊息基礎設施的運營者蒐集和產生的個人訊息和重要數據；二、出境數據中包含重要數據；三、處理個人訊息達到100萬人的個人訊息處理者向境外提供個人訊息；

四、累計向境外提供超過10萬人以上個人訊息、或者1萬人以上敏感個人訊息；五、國家網信部門規定的其他「需要申報數據出境安全評估」的情形。

「辦法」規定，符合上述5種情形者，須透過所在地省級網信部門，向國家網信部門申報數據出境安全評估。

中國國家網信辦在「辦法」中強調，數據出境安全評估堅持「事前評估」和「持續監督」相結合、「風險自評估」與「安全評估」相結合，防範數據出境安全風險，保障數據依法有序自由流動。

「辦法」提到，數據處理者在向境外提供數據前，應事先開展數據出境風險自評估。重點評估項目包括：數據出境及境外接收方處理數據的目的、範圍、方式等的「合法性、正當性、必要性」；以及出境數據的數量、範圍、種類、敏感程度，數據出境，「可能對國家安全、公共利益、個人或者組織合法權益帶來的風險」。

「辦法」規定，數據出境評估結果有效期為2年，在有效期內，境外接收方所在國家或地區法律環境發生變化等，數據處理者應重新申報評估。違反規定者，將依中國「網絡安全法」等相關法律法規處理；構成犯罪者依法追究刑事責任。（編輯：楊昇儒）1101029

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