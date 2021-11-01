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狗狗出門尿尿也有事？竟被自來貓纏上變麻吉

▲出門尿尿也有事？狗狗進行如廁訓練，竟被自來貓纏上變麻吉。（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲出門尿尿也有事？狗狗進行如廁訓練，竟被自來貓纏上變麻吉。（圖／IG@tnt_dog_and_cat）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 07:26:00

莫非這隻狗自備貓咪雷達？義大利一女子達菲娜Delfina Plaja在生日時買了一隻名叫Taco的狗狗，有一天當她帶牠到外面遛搭時，一隻小浪貓突然出現，竟然主動親近她的狗狗，也從此之後改變了自己的命運！

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▲達菲娜在生日當天帶狗狗Taco回家（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲達菲娜在生日當天帶狗狗Taco回家（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
Taco乍到新家還不懂如何使用便盆，於是達菲娜帶牠到外面的巷子裡做如廁訓練，但就在第二天進行訓練時，一隻小虎斑貓從一台停放在路邊的汽車底下鑽出來，對眼前的狗狗非常好奇，而且沒多久就跟牠玩了起來！從那天起，只要Taco到巷子，小貓就一定會出現，很顯然地牠想要一個伴，而狗狗也更常吵著要出門找朋友。雖然達菲娜取得貓咪的信任，並讓牠爬上大腿上呼嚕玩耍，但她當時並沒有想要領養牠，直到一次長達好幾天的暴雨讓她的心動搖，因為她從窗戶看見貓咪在滂沱大雨之中躲在汽車下一直看著大樓的門，這時她再也忍不住，衝下樓把小貓撈回公寓。

▲就在達菲娜與Taco進行小便訓練時，一隻小虎斑主動跑來當朋友！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲就在達菲娜與Taco進行小便訓練時，一隻小虎斑主動跑來當朋友！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Tequila：這位太太請控制一下你的狗好嗎？本喵的耳朵不是零食辣！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Tequila：這位太太請控制一下你的狗好嗎？本喵的耳朵不是零食辣！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲連續的大雨讓達菲娜再也忍不住把貓咪帶回家收編（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲連續的大雨讓達菲娜再也忍不住把貓咪帶回家收編（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Taco：馬麻要照相了，笑一個！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Taco：馬麻要照相了，笑一個！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
小貓一時間被大雨以及達菲娜的舉動嚇壞了，但一看到Taco馬上就衝去牠身邊，沒過多久便感到安心，而Taco也在身旁安慰牠，當天晚上達菲娜就看見牠們一起喝水一起吃飯，這時她知道再也無法將牠們分開，於是決定收養小貓，並將牠命名為Tequila，每天看牠們玩耍打鬧的樣子讓達菲娜夫婦從枯燥無味的生活變得充滿笑聲，甚至啟發她接觸動物救援以幫助更多浪浪，達菲娜表示很高興有這一對好兄弟陪伴，讓她的生活變得更有意義又幸福呢！（編輯：陳珮瑜）

▲有了同儕的陪伴，學習指令就更快了！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲有了同儕的陪伴，學習指令就更快了！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Tequila：居然拿本喵來饋咖！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
▲Tequila：居然拿本喵來饋咖！（圖／IG@tnt_dog_and_cat）
來看看兩位小朋友在街頭玩耍的模樣，這麼可愛的追逐簡直天生一對！


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