MLB／大谷瘋狂「二刀流」球季無極限！最多可拿9大獎
大聯盟天使隊日籍二刀流好手大谷翔平目前已經獲得不少榮冠，分別是由大聯盟及選手互選投票的「年度最佳球員」（POY)與「美聯最優秀球員」獎項等，一口氣已經豪取六大獎。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-30 08:13:20
本季大谷以二刀流身分創造出「怪物」球季，單季9勝2敗，打者部分，46轟，100打點，26次盜壘，也被「棒球美國」雜誌、「棒球文摘」都選為最優秀球員，加上睽違7年選出的主席特別獎，「運動新聞」選出的MVP，已經有6項大獎到手。
不過大谷最少還有3項大獎有機會角逐，分別是代表各聯盟的MVP、銀棒獎，還有漢克阿倫獎。大谷最有機會拿到的是MVP，因為他敢於挑戰，甚至貫徹自己的二刀流意志，這是日本球員，甚至大聯盟球員百年難得一見的紀錄。
漢克阿倫獎部分，是表揚最優秀打者，雖然大谷也在打擊部分表現出色，但競爭者小葛雷諾全壘打、打擊率都較優，他要獲獎率有，但不一定這樣高，大谷也可能以指定打擊身分拿下銀棒獎，打擊率、上壘率、長打率三項指標會是觀察關鍵。
至於MVP部分，大谷已經證明自己在各領域都是很傑出的球員，加上「二刀流」的特殊貢獻跟紀錄，要拿下獎項，應該不是難事。