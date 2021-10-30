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前交長陳建宇再砲轟王國材　批基捷必「兩敗俱傷」

▲前交通部長陳建宇今（30）日再針對基隆捷運開砲，直指台鐵及基捷將兩敗俱傷，突圍基隆市的著名地標，正濱漁港色彩屋。（圖／NOWnews資料照）
▲前交通部長陳建宇今（30）日再針對基隆捷運開砲，直指台鐵及基捷將兩敗俱傷，突圍基隆市的著名地標，正濱漁港色彩屋。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-30 11:21:40

前交通部長陳建宇日前在臉書上批判現任部長王國材的「高鐵環島」言論，今（30）日再針對基隆捷運開砲，直指台鐵及基捷將兩敗俱傷，政府會全盤皆輸。

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陳建宇指出，交通部明知基隆輕軌不可行，不反思提升台鐵在基隆的經營效率與服務能力，並且強化在地公路及市區客運服務方案，還反其道而行，直接以耗資更鉅大、效益待評估、營運必然虧損、子孫償不完債務的「基隆捷運」上埸。

陳建宇寫道，按王國材規畫，基隆捷運分兩階段興建，先建設「八堵到南港」，而「基隆到八堵」則放在第二階段，興建日期由基隆市民決定，「此種決策真的讓人完全不知道基隆捷運是否有興建第二階段的一天，難怪台北柯市長會諷刺『基隆捷運不進基隆還叫基隆捷運』『輕軌騙局升級後只是更大的騙局』，也讓基隆林市長火冒三丈反批『柯見不得基隆好』『見笑𨍭生氣』，更妙的是王部長還無聊來一句『柯市長有健忘症』，真讓人無言」。

陳建宇表示，基隆市民已習慣從基隆火車站搭台鐵一路到台北生活圈，再轉乘市區公車如今要他們改變習慣，重新摸索新的通勤、通學、生活模式，衝擊一定很大。更何況未來基隆市民如要搭基隆捷運，還要從基隆搭台鐵或公車到八堵站轉乘，而搭台鐵卻只要按班表搭乘即可一路到底，更不會有基隆捷運要站站停、行車慢、轉乘費時的問題。

基隆至南港間目前共有9個火車站，單日的旅客人數約52,000人次，其中約有48%的旅次目的地是在台北車站以南，陳建宇說，這些旅客將來不會選擇搭乘基隆捷運，也就是説推動基隆捷運潛在的旅客數也僅約27,000人次。

基隆至南港間有5個火車站是在基隆市轄區內，5站單日旅客人數約20,000人次，其中，約有42%的目的地是在台北火車站以南，陳建宇指出，這些旅客將來也不會選擇搭乘基隆捷運，而會使用台鐵來通行。另外，若基隆火車站不納入基隆捷運服務，則基隆火車站目前一天約7,800人次的旅客也不會選擇基隆捷運，因此，將大幅降低基隆捷運的使用效益。

陳建宇最後表示，如要興建第二階段基隆捷運，除原先425億元外，還會再加70億元，而且還要面臨台鐵基隆八堵缐到底要廢除或保留問題。如不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，只會兩敗俱傷，大幅虧損國庫而已。

陳建宇強調，「如能回歸專業，讓交通的還給交通」，交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇，「當然從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一呀」。

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