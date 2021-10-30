碩士道長一生懸命傳承道教文化 祖師爺給「頂禮榮耀」

中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇，今天在台中市北屯區舉行法師進階籙考時，在祖師爺指示下進行一場特別儀式；即由現年78歲太玄法師協會道長蕭道賢，身著碩士服領頭開刀路，赤腳登上108層刀梯，接受隨後登上頂層的十餘位法師，致以頂禮最高榮耀，肯定蕭道長一生懸命，對傳承道教文化的貢獻。

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攀登刀梯是道教神職人員晉升的傳統科儀，今天有45人參加，他們必須通過赤腳登上108層刀梯的艱鉅挑戰。太玄法師協會蕭道賢道長表示，今年的刀梯盛會是第23屆了，有不少特別場面，包括一位攀刀梯人員背著25公斤神像攀登，可謂高難度任務。其次，今年開放讓信眾鑽刀梯及走七星水，疫情期間，祈能庇佑民眾消災避難，怯病延壽。

▲碩士道長蕭道賢獲祖師爺指示，由十多位法師登上刀梯最高層，給予頂禮最高禮數。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.30)

至於最吸睛的，莫過於蕭道賢親自上場的受禮儀式。蕭道賢投入道教文化傳承逾30年，2年前， 儘管已年高76歲，因自覺學識不足，秉持活到老學到老精神，報考玄奘大學宗教與文化學系碩士班，獲錄取成為該系最年長的研究生，一時傳為美談。

2 年匆匆，蕭道賢今年7月碩士班畢業，順利獲得『宗教與文化學系』碩士文憑，實屬難能可貴。因此在這次攀刀梯籙考盛會中，特獲祖師爺指示，給予蕭道賢最高榮耀。也就是由蕭道賢身著碩士服開刀路攀上最高層，接受隨後登上刀梯的十餘位法師，致以頂禮最高禮儀。

蕭道賢表示，30多年一路走來，在祖師爺照顧下，遇到許多貴人相扶持。而今因年事已高，心力有限，日後刀梯科儀及文化，可能得由弟子們繼續承接下去。未來，蕭道賢有意走教育路線，跟學術機會合作，由老師教導文化學理部分，他教授實務操作，譬如：打手印、七星步、刀梯攀登知識技能等，希望透過學術教育有助於提升道教從業人員文化素質。





