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日本眾院大選　1051人角逐465席

▲日本31日將舉行第49屆眾議院大選，共有1051人角逐465個席次，贏得過半數席次的政黨將取得執政權。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）
▲日本31日將舉行第49屆眾議院大選，共有1051人角逐465個席次，贏得過半數席次的政黨將取得執政權。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）

中央社

2021-10-31 08:44:00

（中央社東京30日綜合外電報導）日本明天將舉行第49屆眾議院大選，共有1051人角逐465個席次，贏得過半數席次的政黨將取得執政權；在野5黨整合力量盼促成政黨輪替，但一般預料自民黨仍有希望延續執政權。

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●眾議院大選重要性

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

日本政體屬多數黨組閣的「議院內閣制」，在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的重要選舉。

●政黨輪替

日本近年眾議院大選曾發生兩次政黨輪替，一次是當時的民主黨在2009年獲勝，另一次則是自民黨在2012年重返執政。

●席次與參選人數

眾議院席次總計465席，分為單一選區289席及比例代表176席。日本放送協會（NHK）19日彙整，本屆共有857人參選單一選區、194人角逐比例代表，總計1051人登記參選。

只要符合公職選舉法的政黨要件，單一選區候選人可以同時被列入比例代表名單內，該候選人即使在單一選區落選，也有機會在比例代表「復活當選」。

●任期

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

●選舉權行使年齡下修

日本2015年修法將投票權的行使年齡從年滿20歲下修到年滿18歲；年滿25歲可參選眾議員及市區町村長（年滿30歲可參選參議員及都道府縣知事）。

●勝敗席次

日本首相岸田文雄這次開出「低標」，執政聯盟（自民黨與公明黨）能確保過半數席次（233席以上）就算勝利。

●在野整合

立憲民主黨、共產黨、國民民主黨、令和新選組及社民黨5黨整合，在213個選區共推一人，使得本屆參選人數創下現行制度實施以來新低紀錄，其中132個選區實際上可說是朝野一對一選戰。

●眾議院優越制

日本眾議院較參議院優越，展現在法律案議決、首相指名、會期決定等方面，兩院意見不一致時，以眾議院決議為主。

另外，中央政府所提預算案，也是先向眾議院提出並審議；內閣不信任決議案，也僅由眾議院議決。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101030

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