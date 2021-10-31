日本眾院大選　1051人角逐465席

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日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。
日本政體屬多數黨組閣的「議院內閣制」，在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的重要選舉。
●政黨輪替
日本近年眾議院大選曾發生兩次政黨輪替，一次是當時的民主黨在2009年獲勝，另一次則是自民黨在2012年重返執政。
●席次與參選人數
眾議院席次總計465席，分為單一選區289席及比例代表176席。日本放送協會（NHK）19日彙整，本屆共有857人參選單一選區、194人角逐比例代表，總計1051人登記參選。
只要符合公職選舉法的政黨要件，單一選區候選人可以同時被列入比例代表名單內，該候選人即使在單一選區落選，也有機會在比例代表「復活當選」。
●任期
眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。
●選舉權行使年齡下修
日本2015年修法將投票權的行使年齡從年滿20歲下修到年滿18歲；年滿25歲可參選眾議員及市區町村長（年滿30歲可參選參議員及都道府縣知事）。
●勝敗席次
日本首相岸田文雄這次開出「低標」，執政聯盟（自民黨與公明黨）能確保過半數席次（233席以上）就算勝利。
●在野整合
立憲民主黨、共產黨、國民民主黨、令和新選組及社民黨5黨整合，在213個選區共推一人，使得本屆參選人數創下現行制度實施以來新低紀錄，其中132個選區實際上可說是朝野一對一選戰。
●眾議院優越制
日本眾議院較參議院優越，展現在法律案議決、首相指名、會期決定等方面，兩院意見不一致時，以眾議院決議為主。
另外，中央政府所提預算案，也是先向眾議院提出並審議；內閣不信任決議案，也僅由眾議院議決。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101030