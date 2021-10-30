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《我的婆婆》龍語申激戰林依晨師弟　2人私下互動曝光

▲牧森（右）和龍語申在新片《聽不見的距離》大談男男戀愛。（圖／記者葉政勳攝）
▲牧森（右）和龍語申在新片《聽不見的距離》大談男男戀愛。（圖／記者葉政勳攝）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-30 17:46:43

BL電影短片《聽不見的距離》由導演葉天倫攜手新銳導演廖堃言雙執導，男主角則是林依晨的師弟牧森以及《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演健身教練的龍語申擔綱。日前4人接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，雖然劇組僅花2天就拍完所有戲份，但大家私下感情都很好，未來也不排除將這個故事拍成長片，葉天倫則表示希望透過這部片子鼓勵大家勇敢去愛。

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▲牧森（前）和龍語申（左）、導演葉天倫（右）、新銳導演廖堃言宣傳新片《聽不見的距離》。（圖／記者葉政勳攝）
▲牧森（前）和龍語申（左）、導演葉天倫（右）、新銳導演廖堃言宣傳新片《聽不見的距離》。（圖／記者葉政勳攝）
牧森和龍語申在片中有許多親密床戲，其中一場戲龍語申使用擒拿術，將牧森身體反轉後推到床上，雖然鏡頭上看起來非常煽情火熱，但其實在拍攝時，牧森因為太過放鬆，導致身體撞到床墊後反彈，隨後一頭撞上龍語申的眼睛下方，意外掛彩讓現場工作人員都嚇了一大跳，牧森一臉緊張地說：「我超擔心他的，因為我怕影響到後面拍戲，就是我害了他。」龍語申則笑說當時其實很怕骨頭裂掉，「因為頭的部分其實很容易破掉，我當下很怕不能繼續拍戲，還叫導演拍另外一邊。」

▲牧森（右）和龍語申形象一剛一柔。（圖／記者葉政勳攝）
▲牧森（右）和龍語申形象一剛一柔。（圖／記者葉政勳攝）
在《聽不見的距離》中，牧森飾演一位勇敢追愛的大學生，龍語申則是詮釋一位內心有許多掙扎的警察，形象一剛一柔。現實生活中，龍語申活潑外向，牧森文靜內斂，在拍攝完一場淋雨的戲份時，牧森還關心龍語申有沒有著涼，私下互動同樣甜蜜，讓導演葉天倫看了都忍不住開玩笑要他們真的在一起。雖然牧森看起來比較文靜，他透露自己開車時，會因為不守交通規則的駕駛生氣，甚至會跟對方理論，所以其實也沒有真的那麼內向。

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