疫苗政策民調出爐！5成民眾不滿意中央表現

國內疫情於5月爆發，各界對於政府在疫情控制、疫苗採購及施打順序等相關措施有不少爭議，草根影響力基金會特委託 TVBS 民意調查中心，針對「新冠肺炎疫情與疫苗，民眾怎麼看?」議題進行調查，並於今（30）日公布最新結果，且邀請學者專家學者現身評論及提出相關建議。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-30 17:21:32
調查期間為10月5日至8日，共計有1077位有效民眾受訪，50%民眾不滿意政府取得新冠肺炎疫苗表現；48%民眾滿意政府安排新冠肺炎疫苗施打順序；49%民眾滿意政府提升疫苗覆蓋率表現。在未施打疫苗方面，50%因資格不符、26%沒想打的疫苗、10%健康狀況不適合、8%擔心副作用。
而針對「航空機組員3+11的決策和本土疫情無關」說法，56%民眾不同意政府，另外，48%民眾認為行政院長蘇貞昌應該為3+11決策道歉，47%民眾認為衛福部長陳時中應該道歉。
對此調查結果，草根影響力文教基金會建議， 政府應積極取得國際認證的新冠肺炎疫苗，結合政府與民間企業的力量，有效掌握疫苗的來源與到貨時間，並控制疫苗購買成本，對於新冠肺炎疫苗的施打順序，政府應擬訂更客觀有效的防疫順位，提升疫苗注射的公平性與防疫的安全性。
※【NOWnews 今日新聞
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