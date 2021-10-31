G20召開實體峰會　COVID-19疫情全球爆發來首次

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「今日美國報」（USA Today）報導，拜登這趟峰會之旅自29日起先會見了教宗方濟各（Pope Francis）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及其他國家領導人，方濟各與信奉天主教的拜登會晤長達90分鐘，可說是前所未有的長時間會談。
以下是G20的簡介與今年峰會焦點彙整：
● 何謂G20？
1997年金融風暴重創東亞多國，兩年後七大工業國集團（G7）的財政部長籌組G20，邀集更多國家共商有關全球經濟與金融的問題。
首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年開始，每年召開一次國家元首與政府領導人出席的峰會。
● G20有哪些國家？
按照英文字母排序，G20會員國分別是：阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。
G20會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%，占全球貿易的75%，並且人口占全球的60%。
● 為何今年的峰會很重要？
今年的峰會將討論全球所面臨迫在眉睫的議題，像是伊朗計劃發展核武，全球供應鏈中斷，以及能源價格飆漲。另將討論減免全球最貧困國家的債務，還有配送COVID-19疫苗給低收入國家等。
拜登也將致力於修補美國與部分歐洲盟邦之間的關係，此前因前總統川普提出「美國優先」（America First）政策而產生不信任感。
許多國家領導人相繼表達有意擺脫向來與美國的夥伴關係，馬克宏就是其中之一，因法國政府對於9月拜登政府決議仍感到不甘心。
當時美方拍板，將與澳洲和英國共同打造核動力潛艦艦隊，並研發其他的國防科技，於是澳洲取消與法國價值高達介於500億至900億美元（新台幣1兆3915億至2兆5048億元）的潛艦合約。
美軍撤離阿富汗也導致與歐洲國家的領袖產生摩擦。歐洲國家領導人表示，他們並未就撤軍時間表進行妥善的協商。此外，今年1月6日川普支持者大鬧國會山莊造成死傷，加上川普持續質疑總統大選結果的合法性後，若干G20會員國也質疑美國民主的現況。
除了加強美國與盟邦的外交關係之外，拜登還將設法與其他領導人合作，鞏固一項造成國際稅賦制度全面性變革的協議。
將近140國已同意針對企業獲利，課徵至少15%的全球最低稅，以迫使大型企業繳納公平稅額，並資助拜登所提的氣候變遷及社會安全網提案。拜登28日動身飛往羅馬前，已經向民主黨籍聯邦眾議員提出這套方案的架構。
拜登也希望藉這次G20實體峰會與中國國家主席習近平會晤，以化解美中之間因貿易、安全與氣候變遷導致的緊張。
不過中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將在北京以視訊方式，出席在羅馬舉行的G20領導人第16次峰會並發表講話。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1101030