「小太陽」翁子晴發威   新北凱撒首戰告捷

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《神隊友》這首歌主要是透過歌曲，希望大眾來關注女壘，同時透過歌曲，給自己的隊友，以及所有人聽歌的人 一起加油。
這首歌曲的製作是由好事聯播網的ＤＪ阿吉與化學猴子博彥製作，企業女子壘球聯賽2016年成立自今已邁入第五個年頭，是台灣一個女子壘球聯賽，由福添福嘉南鷹、凱撒勇士、台中企聯虎、台北臺產、新世紀黃蜂等五支球隊組成。
在中華民國壘球協會理事長陳任邦與中華奧會主席林鴻道積極奔走和尋找企業投入下，此項賽事才能順利推動。
今年在疫情趨緩下，還能進行比賽，對大眾來說都非常不容易，因此，希望透過選手們的聲音，可以讓人感受到對於比賽的熱情，運動家的精神，以及滿滿的正能量。
2021企業女子壘球聯賽今天上演季後挑戰賽，比賽由例行賽排名第二的新世紀黃蜂出戰新北凱撒，兩隊上演投手大戰，結果翁子晴先發以及再上場，合計主投6局僅失1分，帶領球隊拿下挑戰賽首勝。
新世紀黃蜂推出下半季表現出色的蔡珈蓁先發，他完投6局僅失2分，不過翁子晴表現更為出色，加上贏球企圖心強烈，終於拿下首勝。
此役新北凱撒首局就有攻勢，開路先鋒姜婷恩敲出左外野幸運的三壘安打，加上蘇奕璇敲出內野滾地球，順利先馳得點。
拿到這分很重要，翁子晴越投越穩，不過6局上她遇到小亂流，被老將林鳳珍敲出中外野安打後，呂雪梅也敲出左外野安打，加上沈嘉玟左外野高飛犧牲打追平比分。
還好6局下新北凱撒由林晏婷敲出中外野高飛犧牲打又超前比數，沒想到7局上後援的余翊瑄先是演出暴傳失誤，又投出保送，還好翁子晴上場穩住陣腳，順利為自己及球隊拿下勝利。
翁子晴賽後表示：「之前有打全運會，那時壓力比較大，後面剛好遇到中心打線，我就是想辦法投進去讓她們打不好，也告訴自己『我要撐住』。」
新北凱撒教練陳妙怡也說：「感覺大家氣氛不錯，抗壓性跟穩定性都有加強，雖然這場打擊比較沒能發揮，不過投手都有不錯的心態，這點希望大家之後可以繼續保持。」