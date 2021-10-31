日本眾議院大選提早投票者比上屆多　創新高

（中央社記者楊明珠30日專電）日本第49屆眾議院大選明天投開票，日本有「期日前投票」（提前投票）制度，從本月20日至昨天，逾1662萬人利用此制度投完票，比上屆4年前的眾議院大選多出約98萬人，創新高。
本屆眾議院大選於本月19日公告，選舉活動（選戰）起跑直到今晚8時（台灣時間7時）為止，31日投開票。眾議院從14日解散到31日投開票僅17天，創二戰以來最短紀錄。
日本TBS電視台報導，總務省（相當於內政部）表示，從本月20日起到昨天為止的10天之內，利用「期日前投票」制度完成投票者共1662萬4813人。
相較於上一次2017年10月舉行的眾議院大選同時期，多出約98萬人，增幅約6%，創新高。日本選民到今晚8時為止可利用「期日前投票」制度。
這場眾議院大選將從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，過半數為233席。本屆大選共1051人參選，是開始實施現行的小選舉區比例代表並立制選舉方式的1996年以來，參選人數最少的一次。
這次眾議院大選是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後的首場大選，選戰焦點是防疫、經濟再生、外交及安全保障政策等。（編輯：黃自強）1101030