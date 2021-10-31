中榮迎39年院慶 器捐大愛牆「心心相傳」落成

台中榮總39周年院慶，除舉辦規模盛大的國際醫療視訊研討會外，為感謝多年來器官移植勸募逾500人成就的無私大愛，在圓滿廣場新建大愛牆，以雙手環成心型的雕塑「心心相傳」表彰，希望讓移植的大愛在陽光普照下傳承延續，造福更多需要移植的病患。





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台中榮總成立於1982年，歡慶39周年院慶，30日起一連2天舉辦創院以來最大型的國際醫療研討會議，以視訊方式邀請國內外醫學專家300多人，參加221個包括新冠肺炎防疫等各專科領域研討會。30日並舉辦「醫療5G運用」展及新建大愛牆落成揭幕儀式，退輔會主委馮世寬等人出席。





▲中榮新建的器捐大愛牆旁的雕塑作品，彷如雙手環成的愛心，寓意心心相傳，讓器捐者的無私大愛傳承延續。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.31)

台中榮總院長陳適安表示，台中榮總2004年經財團法人器官捐贈移植登錄中心，委託成為中區器官勸募網絡責任醫院開始器官勸募移植，至去年底有逾500名器官捐贈者成就大愛，造福很多受贈病患。





陳適安表示，中榮器官移植者的大愛牆，原本設在室內，已不敷使用。在決定重新設置時，幾經內部研討，決定選在圓型廣場，讓移植者的大愛，可以在陽光普照下的自然場域傳承延續。後來委由麗明營造設計興建，麗明營造很用心，大愛牆旁設計雙手環成的「心心相傳」雕塑，寓意傳承延續大愛精神。





出席揭幕儀式的退輔會主委馮世寬表示，看到大愛牆設置在戶外內心很感動，因為它能啟發人們捐贈心情，也讓捐贈者英靈得到安息。他憶及擔任國防部長時，有團體推廣器捐，他曾同意捐贈，但等了2週未有人來聯繫，一問之下才知道「自己身上機器太老舊，不堪使用了」，他非常感謝捐器者及家屬的愛心。





▲中榮器捐大愛牆由麗明營造設計興建，中榮院長陳適安頒給感謝狀。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.31)

馮世寬也指出，台中榮總醫護這一年多來投入抗疫工作，讓台中榮總在篩檢、治療及疫苗接種各方面繳出亮眼成績單，尤其是全國第一個承接「北病南送」任務，並達成100％治癒率，以及後續的大規模疫苗接種，對台灣的防疫醫療做出了重大貢獻。





一名陳姓器官捐贈者的胞姊致詞指出，醫療技術進步及對生命尊重的做法，是家屬最大撫慰，讓捐贈及受捐雙方都更加圓滿。感謝院方提供圓滿廣場讓捐受雙方獲得最圓滿結果，也請受贈者好好照顧自己的身體，照顧好得之不易的器官。



















