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中市昌平皮鞋商圈主動出擊 搶攻線上直播商機迴響熱烈

▲疫情改變民眾生活習性，昌平皮鞋商圈主動出擊，採取線上直播拍賣搶客，反應熱烈。（圖／商圈提供）
▲疫情改變民眾生活習性，昌平皮鞋商圈主動出擊，採取線上直播拍賣搶客，反應熱烈。（圖／商圈提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-10-31 11:16:13

台中市商圈各有特色，素有「吃在北平、穿在天津及昌平皮鞋城」說法。昌平

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皮鞋商圈舉辦為期五天線上直播拍賣，標榜名牌運動鞋下殺5折，迴響熱烈。

尤其童鞋日意火熱，不少家長趁著超低起標價搶拍，短短一個小時直播中，賣

出了16雙童鞋，平均四分鐘成交一雙，名牌童鞋百元帶回家，讓民眾大呼「買

到賺到」。

▲因應宅經濟發燒，昌平皮鞋商圈趁勢推出線上直播拍賣搶客。（圖／商圈提供）
▲因應宅經濟發燒，昌平皮鞋商圈趁勢推出線上直播拍賣搶客。（圖／商圈提供）

疫情衝擊各行各業，民眾宅在家不出門創造直播及線上購物經濟，小至食品大至

家電，通通都能在線上一鍵完成。昌平皮鞋商圈搶攻線上商機，首次嘗試以非實體

方式舉行行銷活動，舉辦一連五天的線上直播拍賣，事前不僅卯足全力在臉書各大社

團分享，也砸重本在商圈內掛設兩個店面寬的大型紅布條，希望線上線下同步出擊，

不要錯過任何一個消費者。

商圈表示，首次出擊，無論消費者或店家迴響都很熱烈。為期五天中，拍賣成績亮

眼，消費者撿便宜，有人甚至以原價一折不到的競標價124元，搶到原價3380的高跟

鞋。至於最高成交金額僅有1027元，是競標者購買原價2580的知名廠牌「登祿普」

運動鞋，下殺價低於5折。

值得一提的是，每成交一雙鞋，還能兌換一份剛好冰果室的「珍珠奶茶雪花冰

」，得標的消費者真的只能用賺翻了來形容。商圈主委黃武鎊表示，很感謝店

家共襄盛舉、不藏私地提供好鞋供商圈拍賣，更感謝參與活動的每一位消費者，

讓昌平皮鞋商圈有信心及動力籌備明年的直播拍賣活動，並呼籲消費者如果不

想再次錯過這麼優惠的拍賣活動，一定要時常關注昌平皮鞋商圈的臉書，所有

的好康優惠都會在上面和大家分享。


 


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