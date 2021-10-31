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什麼東西價錢只跌不漲？全場秒喊「1物」哭了：萬年不變

▲有網友點出3C產品及車子不會漲價，還有可能跌價。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友點出3C產品及車子不會漲價，還有可能跌價。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 11:43:46

隨著物價上漲，市場不少產品也跟著漲價，引發民眾抱怨連連，不過近日就有網友好奇問「什麼東西只會跌價不會漲價？」貼文一出立即引來熱烈討論，有人指出3C產品、車子，也有人苦嘆：「認真講你的薪水，年年通膨等於變相縮水。」 

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該名網友昨（31）日在PTT發文，他以「什麼東西只會跌價不會漲價？」為題，表示市面上大部分產品都是只會漲價而不會跌價，例如民生用品、油價、電價、房子、新車等，但想知道反過來看不會漲價的物品有什麼，因此好奇問：「那有什麼東西只會跌價不會漲價？」 

▲小孟老師分享「中獎運氣最旺的星座與生肖」，再搭配「下注好運時段」和「方位」就很容易中大獎。（示意圖／記者顏真真攝）
▲網友們心酸喊，薪水及鈔票才是不漲反跌的代表。（示意圖／記者顏真真攝）
貼文一出，網友們秒答，「車子啊」、「麥香紅茶，不跌也不漲」、「真的只有3C產品」、「汽車」、「傳統汽車」、「車子落地就折價」、「3C產品啦，才兩年已經買不到殻了」、「你剛買來的手機筆電家電」、「3C產品、家具、車子、書籍、雜誌」、「車子、手機一交貨就跌」。 

另外，也有不少人鼻酸喊，「鈔票啊，大家都在印，越印越薄」、「你手上跟銀行裡的貨幣」、「認真講你的薪水，年年通膨等於變相縮水」、「什麼都漲不就代表鈔票跌嗎」、「貨幣啊」、「薪水嗚嗚嗚」、「買到的股票」。（編輯：賴禹妡）

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