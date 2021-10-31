郭子乾罵人連飆2頁台詞　揪連俞涵組「暴走父女檔」

連俞涵、郭子乾、溫昇豪、黃健瑋、製作人湯昇榮、徐青雲、共同製作人羅亦娌昨（30）日出席《茶金》特映會，郭子乾與連俞涵在劇中父女衝突戲不斷，被他們笑稱是「暴走父女檔」，連俞涵不斷與父親對嗆，要生氣又要說超快語速的客語，常常演到差點來不及換氣，等導演一喊卡，都要休息片刻才能開口說話，所以，她很佩服郭子乾劇中打電話，連講2頁客語罵人也不氣虛，超有氣勢。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-31 17:24:48
郭子乾在父女衝突中隱藏著強大的父愛，連俞涵誇讚這個角色是很雙魚座的爸爸，「雖然爸爸為了面子，在事業上、在我的婚姻上會做出很多讓我匪夷所思的事，也鮮少以實際的方式來表達他對我的愛，但他所做的一切，都出自一顆無私的心。」郭子乾也說，他在戲裡面的個性是大而化之、很敢衝，霸氣擁有「風神」封號，卻不拘小節。對於女兒、身邊的工作伙伴、茶農、家僕都十分有愛。縱使人生巨大起伏，卻很豁達，他的經典名句：「無論日子怎麼變，飯還是要吃，茶還是要喝。」更被粉絲刷爆。
溫昇豪與黃健瑋被封為「惺惺相惜組」，一說起彼此的關係欲言又止，吊足了胃口。戲外他們是相識10年的好兄弟，溫昇豪崇拜表演指導級的黃健瑋，是「表演界的寶」。在《茶金》中，他們倆是惺惺相惜的君子，在心裡上卻呈現強烈對比，黃健瑋是「有家歸不得」，溫昇豪則是「希望找到一個家」，兩人對手戲不多，層次卻一路推進劇末的高潮。
《茶金》全劇共12集，公視將自11月13日起，每周六晚間9點至11點首播，每周連播2集；公視+、中華電信MOD、Hami Video每周六晚間11點一次上架2集；Netflix、LINE TV 、CATCHPLAY+每周日晚間8點一次上架2集。客家電視自11月15日起，每周一、周二晚間10點播出，myVideo自11月20日起，每周六晚間8點一次上架2集。