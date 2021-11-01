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熱門重劃區評比！鬼城「林三淡」全入列　淡海意外居冠

▲淡海新市鎮若以家樂福為中心，周邊可稱為蛋黃區。（圖／NOWnews資料照片）
▲淡海新市鎮若以家樂福為中心，周邊可稱為蛋黃區。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-01 05:00:00

買房很多人首選都是重劃區，看中的就是完整區域規劃及發展潛力，591實價登錄統計，今年前三季全台重點重劃區成交情形中，以往被戲稱鬼城的「林三淡」（林口、三峽、淡水）華麗轉身變成交易熱區，其中淡海新市鎮更是成交易冠軍，今年已有破千件成交紀錄，十分驚人。

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591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，根據591實價登錄統計，今年前三季全台各大重劃區交易並排除新建案首次交屋，前三季交易冠軍為淡海新市鎮，靠著區域內不少千戶以上的大型社區交易動能，今年已有破千件的好成績，且目前成交行情尚在2字頭，親民房價繼續磁吸剛性首購族。

畢務潔指出，今年熱門重劃區亞軍則是林口新市鎮，該區發展潛力始終被購屋族看好，除機捷通車後拉抬買氣外，近期前段區塊三井購物中心二期動工、媒體園區招商議題等加持下，再次激發林口新市鎮買氣，明年周邊的工一重劃區力拼完工，公共議題添柴火，今年前三季也已有近千件的成交紀錄，成績不俗。

統計指出，季軍為位於台中市中心的五期重劃區，今年已有超過6百件的成交紀錄，鄰近熱鬧的忠明南路及公益路，商家林立生活機能發展成熟，深受當地購屋族喜愛。

受惠於公共建設題材的高雄美術館特區，則奪下第四名，分析指出，今年前三季已有破5百件交易紀錄，北高雄近年來建設議題不斷，百貨、環狀輕軌二期即將完工等引起一波熱潮，且疫後還有台積電傳出將設廠五輕等核爆級消息，除了後勁當地以外，更是帶動楠梓及周邊左營、鼓山的房市交易熱度。

▲今年Q1至Q3全台熱門重劃區排行。（表／591彙整）
▲今年Q1至Q3全台熱門重劃區排行。（表／591彙整）
分析顯示桃園熱門重劃區僅有青埔特區擠進第五名，青埔特區去年華泰、IKEA等商場開幕，當時不少小坪數投資型產品拉高價格，今年房市熱，更有不少品牌建商社區成交均價也站上3字頭；第六名是近年來的房市當紅炸子雞竹北高鐵特區，除了有竹科買盤外，更有北客南下搶房，可見交易熱絡，房價也屢創紀錄。

第七名三峽北大重劃區近年來深受許多換屋族喜愛，畢務潔指出，學府路綿延的綠蔭大道，再加上桃子腳學校的加分機能，是許多重視生活品質的購屋人心中的首選，區域平均單價站穩3字頭，未來三鶯線預計2023年完工，相信會帶動周邊像是土城、鶯歌等客群陸續搶進北大特區。

畢務潔分析，台中房市近年來像是北屯、清水等蛋白區房價飆漲，不過傳統熱區實力不容小覷，像是西屯七期重劃區也全台著名的豪宅集散地，今年也有3百餘件的成交紀錄，位居第八名，主因是疫情讓台商等高資產族群鮭魚返鄉，將熱錢存入不動產避險，帶動了豪宅交易買氣。

最後，畢務潔稱，新竹熱區還不只是上述的高鐵特區，竹北縣治三期及新竹市東區關埔重劃區進榜，分居第九、十名，其中關埔重劃區主要受惠竹北買盤外溢，距離竹科僅5分鐘車程，且有明星學區、大型賣場的生活機能，吸引不少園區工程師在此置產。

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