中職／陳琥、象魔力壓制！布雷克完投敗 獅象沒有勝差
中華職棒（CPBL）統一獅今（31）日賽前領先中信兄弟1場勝差，今日兩隊在洲際球場正面碰頭上演「天王山之戰」，獅隊「大醫生」布雷克完投8局失4分，但獅隊打線被陳琥、兄弟新洋投象魔力聯手壓制只拿2分，終場兄弟就以4：2擊敗統一獅，2隊已經沒有勝差並列龍頭，下半季冠軍爭奪戰進入白熱化階段。
記者黃泓哲/台北報導
2021-10-31 20:23:25
此戰開局獅隊就展開攻勢，陳傑憲、張偉聖安打並趁傳攻佔二、三壘，林靖凱滾地球護送陳傑憲回本壘助獅隊破蛋。不過兄弟打線很快反攻，1下2支安打3次保送攻下3分以3：1反超。
2局下兄弟攻勢再起，王威晨、周思齊安打再打下1分，取得4：1領先，但兄弟打線接下來被布雷克封鎖6個半局。總計此戰布雷克完投8局，被敲出6支安打投出4次四死球、9次三振，失掉4分都是責失，無奈等不到隊友火力支援。
獅隊打線除了1局上有攻勢外，3局陳傑憲安打加暴投站上得點圈，林靖凱再敲出安打打回第2分，但仍遭陳琥、象魔力聯手壓制，終場兄弟就以4：2擊敗統一獅，雙方沒有勝差，兩隊下次正面碰頭要到11月10日，爭奪下半季冠軍場場是關鍵。