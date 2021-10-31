「小太陽」翁子晴完投   新北凱撒挑戰賽聽牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
新世紀黃蜂此役首局就有分數進帳，沈筱琳敲出內野安打上壘，林鳳珍也敲出左外野安打推進，加上四棒沈嘉玟又擊出左外野二壘安打，一口氣先馳得點。
3局上新世紀黃蜂又有攻勢，沈嘉玟利用游擊手暴傳一口氣上三壘，陳詩婷補上適時安打，又追加分數。
不過翁子晴後越投越穩，並未再度失分，反倒是隊友開始發威，4局下新北凱撒利用先發投手朱怡珊遇到亂流，陳家宜獲保送後蘇奕璇也敲出左外野安打，加上暴投，林晏婷敲出野手選擇的滾地球先追分，加上代打王芷聆也敲出適時安打，范芸瑄一棒打回2分，單局新北凱撒就拿下4分逆轉。
次局新北凱撒攻勢再起，陳家宜二壘安打再度攻佔得點圈，林晏婷右外野安打再追加分數，石靚蘋中外野安打再貢獻2分，單局拿下3分奠定勝基。
翁子晴主投7局失2分，被打10支安打，2保送，雖然沒有三振，但順利封鎖黃蜂攻勢，拿下勝投。
石靚蘋賽後表示：「雖然例行賽都沒有下場，但我都準備好自己，老師需要我的時候，我就會以最好狀況下去應戰，就把握好我自己設定的球，所以剛好那顆球是我設定的角度去揮棒，不會特別想太多，只是想把球強勁打出去，結果就再說。」
石靚蘋目前也在北市商擔任教練，她說：「當教練比較可以馬上很快觀察到我們跟對手的差別，所以當教練讓我比較可以去思考，自己應該要做什麼。」