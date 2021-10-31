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「小太陽」翁子晴完投   新北凱撒挑戰賽聽牌

▲翁子晴技驚四座完投。（圖／壘協提供）
▲翁子晴技驚四座完投。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-31 23:21:19

2021企業女子壘球聯賽例行賽今（31）日（日）於台中萬壽棒球場進行季後挑戰賽，這個系列賽將由新世紀黃蜂與新北凱撒勇士進行5戰3勝決戰，結果首戰新北凱撒以2:1擊敗新世紀黃蜂，今日兩隊再戰，新北凱撒又以7:2贏球，順利在5戰3勝的挑戰賽取得聽牌優勢，下周兩隊將進行第三戰。

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2021企業女子壘球聯賽今天上演季後挑戰賽第二場，比賽由例行賽排名第二的新世紀黃蜂出戰新北凱撒，新北凱撒打擊由陳家宜、林晏婷都敲出雙安，以及「神隊友」石靚蘋關鍵安打帶領下，結果翁子晴先發完投7局僅失2分，終場就幫助球隊以7:2贏球，在系列賽取得2勝聽牌。

新世紀黃蜂此役首局就有分數進帳，沈筱琳敲出內野安打上壘，林鳳珍也敲出左外野安打推進，加上四棒沈嘉玟又擊出左外野二壘安打，一口氣先馳得點。

3局上新世紀黃蜂又有攻勢，沈嘉玟利用游擊手暴傳一口氣上三壘，陳詩婷補上適時安打，又追加分數。

不過翁子晴後越投越穩，並未再度失分，反倒是隊友開始發威，4局下新北凱撒利用先發投手朱怡珊遇到亂流，陳家宜獲保送後蘇奕璇也敲出左外野安打，加上暴投，林晏婷敲出野手選擇的滾地球先追分，加上代打王芷聆也敲出適時安打，范芸瑄一棒打回2分，單局新北凱撒就拿下4分逆轉。

次局新北凱撒攻勢再起，陳家宜二壘安打再度攻佔得點圈，林晏婷右外野安打再追加分數，石靚蘋中外野安打再貢獻2分，單局拿下3分奠定勝基。

翁子晴主投7局失2分，被打10支安打，2保送，雖然沒有三振，但順利封鎖黃蜂攻勢，拿下勝投。

石靚蘋賽後表示：「雖然例行賽都沒有下場，但我都準備好自己，老師需要我的時候，我就會以最好狀況下去應戰，就把握好我自己設定的球，所以剛好那顆球是我設定的角度去揮棒，不會特別想太多，只是想把球強勁打出去，結果就再說。」

石靚蘋目前也在北市商擔任教練，她說：「當教練比較可以馬上很快觀察到我們跟對手的差別，所以當教練讓我比較可以去思考，自己應該要做什麼。」

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