中職／三壘金手套代表　黑馬吳佳榮怎麼看兄弟王威晨？

黑豹旗高中棒球賽玉里高中10月29日對戰社團球隊松山工農，前統一獅「黑馬」吳佳榮是總教練，他在球員生涯最為人津津樂道是靠著精湛的三壘守備功夫三連霸三壘手金手套。吳佳榮表示，雖然帶球隊繁忙較少關注中職比賽，但他認為中信兄弟三壘手王威晨無論接、傳，以及擊球出去瞬間反應都屬上乘，堪稱中職新一代最佳三壘手代表。
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吳佳榮回憶當時在統一獅路竹球場春訓基地時的訓練情況，其他選手滾地球接1籠球，自己「天天特守」加倍2籠球，且由於是外野手出身，不習慣快速接拿的短揮臂傳球，「大繞臂」的傳球方式也是他的特色，現代棒球更難以再看到三壘手有這樣的傳球方式。
經過教練團精心調教，以及自身為了「求生存」苦練、「幫助球隊贏球」的強烈意念加持下，吳佳榮2002到04年奪下三壘金手套3連霸，是張泰山後第二人，且這3年的守備率是9成46、9成44和9成22，放眼中職過去31個年頭的三壘手金手套競爭，吳佳榮獲獎實至名歸。
目前中職除了中信兄弟外，各隊幾乎都缺乏「攻守兼備」且又有經驗的三壘手，吳佳榮也表示過去幾年選手大多重視「球棒」。他說：「靠球棒也要有守備，我在帶球隊很強調守備為主，打擊要出類拔萃是靠選手自己去感受，守備則是下功夫苦練就會有成果，而且比賽差1分就是勝負關鍵，所以我真的很要求球隊的守備。」
吳家榮表示，自己帶球隊繁忙較少長期關注中職球賽，但在印象中，中信兄弟三壘手王威晨無論接、傳，以及擊球出去的瞬間反應都屬上乘，是新一代優秀三壘手的代表。
王威晨2019至2020連續2年拿下三壘手金手套，2021相當有機會成為繼張泰山、吳佳榮後，第3位三壘手金手套三連霸的選手，同時也是兄弟隊史首位三壘手金手套三連霸的選手。