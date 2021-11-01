中職／三壘金手套代表　黑馬吳佳榮怎麼看兄弟王威晨？

黑豹旗高中棒球賽玉里高中10月29日對戰社團球隊松山工農，前統一獅「黑馬」吳佳榮是總教練，他在球員生涯最為人津津樂道是靠著精湛的三壘守備功夫三連霸三壘手金手套。吳佳榮表示，雖然帶球隊繁忙較少關注中職比賽，但他認為中信兄弟三壘手王威晨無論接、傳，以及擊球出去瞬間反應都屬上乘，堪稱中職新一代最佳三壘手代表。





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