比賽沒軟墊！藝人瑞莎再度砲轟體操協會

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好， 我來寫我這次非常失望有難過有不敢相信的部分
會有很多哦。。 我很愛台灣也很愛韻律體操， 也真的希望我們台灣選手們成績越來越好。
覺得現在的情況只是很多人不知道而已， 知道的不敢講而已
我知道我這個po 文會讓那幾個人更生氣， 但我還是要為了我熱愛的還有對的事勇敢。。
這次參加110年全國賽的選手們快300個人，相信有很多孩子們有機會長大之後可以為台灣帶來好成績。 體操協會也只有一年一次辦這個比賽。。 孩子們不是每一個都可以有機會參加國外的比賽，一整年的準備，很期待這個比賽。
- 沒想到到場的時候選手們只有一套40-45秒試比賽場地 （韻律體操的整套要90秒- 這就是我們規則制定的時間一套75到90秒，但連這個這麼短的時間都沒有）， 同時在場非常多人， 非常的危險（ 我們平常跳個人項目的時候只有一個人在場）；
- 沒想到有一個孩子練習的時候做一個動作到背上， 做完突然躺著不動， 只有開始掉眼淚（說真的我嚇死了） 我想這是什麼軟墊怎麼這樣- 我地毯翻起來看- 沒任何軟墊！ 沒人通知！ 還好我們一開始就發現了， 有調整一些動作， 小朋友安全最重要的！ ；
- 洗手間在外面，小朋友們穿著比賽服跑出去外面不太好，但這算小事；
- 打分數的問題。。 說真的我們跟這個月的參加的國際賽的分數差大概4-5分了（ 國外的算法和台灣的不一樣）。。 所以我們要準備以台灣規則為主還是國外的？
挑選裁判的問題， 裁判們裡面有好幾個人都是在4月底在網路上被抹黑我們的人。。 請問她們這種人會把公平的分數給孩子們嗎？ 還可以當全國賽的裁判嗎？ 在台灣做裁判真的很辛苦， 一整天最多1600塊錢， 然後一年沒幾次的比賽， 學習要很多， 所以沒人要當裁判， 大部分是教練們， 但教練當裁判很不對、 教練要懂規則，但不能下去當裁判，因為她有自己的隊，這是公平打分數的問題
- 到比賽場的時候看拿到了比賽介紹的本子才知道我們孩子們的教練跟她們完全無關的人、 我們原本報名了她們自己的教練，後來為什麼有別人的名字我們真的無法了解，教練們也會需要被鼓勵，孩子們也需要安全感知道是她們教練比賽的時候也是她們教練。。
還可以寫很多，但擔心大家看不完。。
台灣是個自由的，人民有聲音的地方。我相信這些都可以改變， 只是到現在很少人知道，知道的人不敢講， 或不想去講。
大家請給我建議，我們真的很想為台灣努力加油