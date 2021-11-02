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日本3個月內兩起電車隨機殺人　疑模仿犯案

▲日本8月剛發生小田急線電車10人遭犯嫌持刀殺傷，昨天萬聖節又發生京王線電車17人遭犯嫌持刀殺傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本8月剛發生小田急線電車10人遭犯嫌持刀殺傷，昨天萬聖節又發生京王線電車17人遭犯嫌持刀殺傷。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-02 07:00:00

（中央社東京1日綜合外電報導）日本8月剛發生小田急線電車10人遭犯嫌持刀殺傷，昨天萬聖節又發生京王線電車17人遭犯嫌持刀殺傷，兩起事件相隔不到3個月，且犯案手法類似，後者犯嫌坦承有參考小田急線事件。

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日本放送協會（NHK）報導，日本東京昨天發生男子在行駛中電車內隨機傷人事件，共造成17名乘客受傷。由於昨天適逢萬聖節，犯嫌供稱就是鎖定萬聖節人多的電車犯案。

犯嫌是職業不詳的24歲男子服部恭太，被警人依殺人未遂罪嫌逮捕。

這起電車內隨機傷人事件發生在日本時間昨天晚間8時左右，正行駛在東京都調布市國領站附近的京王線電車內，一名72歲男乘客遭犯嫌以刀刺傷，目前重傷昏迷；另有包括國中生在內的16人，因吸入犯嫌縱火產生的濃煙等受傷。

警視廳表示，犯嫌疑似先用刀刺傷坐在座位上的男乘客後，繼續持刀追逐逃跑乘客，之後還在車廂內潑灑打火機用的油並點燃引發火勢。

犯嫌面對警詢時供稱，自己就是鎖定萬聖節人多的電車做案，且挑選特急電車的原因就是停靠站少、站與站間距長，乘客無處可逃。

TBS電視台稍早報導，犯嫌供稱，自己就是參考今年8月發生的小田急線事件做案，希望殺人後能被判死刑。

今年8月6日晚間8時30分左右，一列正行經東京都世田谷區成城學園前站附近的小田急線電車內，36歲犯嫌對馬悠介先持刀攻擊坐在椅子上的20歲女大學生，之後又砍傷3名乘客，另外還有6名乘客被刀劃傷或摔倒受傷。

犯嫌在砍傷乘客後，還在車廂內潑灑沙拉油，拿出打火機意圖縱火，但最後不知何故沒有成功。

犯嫌日前接受警詢時供稱，如果在電車內行凶，可以殺很多人，「所以選擇了乘客無法中途下車的快速急行」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101101

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