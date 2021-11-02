因疫停辦1年　墨西哥市亡靈節遊行盛大回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
墨西哥有1億2600萬人口，官方統計感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治人數逾28萬8000人，是全球病故人數最多的國家之一。
如今隨著首都大多數成年人都已接種疫苗，每日病故人數呈下滑趨勢，當局允許今年恢復舉行亡靈節大遊行。
「華盛頓郵報」報導，去年由於墨西哥爆發全球最嚴峻的疫情之一，遊行被迫取消，不過官員表示，目前墨西哥市95%的成人已完整接種疫苗，全國病故人數也大幅減少，市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說：「是時候重新開放城市了。」
包括當地人和外來遊客在內，數以千計民眾沿著穿越首都的遊行路線排列，只為親睹這場盛事。
路透社報導，繽紛的花車、樂團和表演者行進期間，改革大道（Paseo de la Reforma）沿街民眾大多戴著口罩欣賞，還有些人自豪地在臉部塗上鮮明的骷顱頭圖案。
67歲公務員嘉爾萬（Leticia Galvan）穿著骷髏套裝，頭戴特里比帽（trilby），半張臉塗著「卡特里娜」（La Catrina）骷髏頭圖案。她說：「我喜歡來看看這個墨西哥人不能忽視的傳統。我們讓死亡輕如鴻毛，我們慶祝死亡。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101101