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因疫停辦1年　墨西哥市亡靈節遊行盛大回歸

▲墨西哥首都墨西哥市首度恢復舉行一年一度的亡靈節大遊行（圖／美聯社／達志影像）
▲墨西哥首都墨西哥市首度恢復舉行一年一度的亡靈節大遊行（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-02 07:45:00

（中央社墨西哥市31日綜合外電報導）自COVID-19疫情爆發以來，墨西哥首都墨西哥市首度恢復舉行一年一度的亡靈節大遊行，市區街頭今天隨處皆是巨型骷髏、色彩繽紛的服裝、墨西哥傳統音樂和舞者，熱鬧喧騰。

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法新社報導，遊行從墨西哥市主要廣場「左卡洛」（Zocalo）展開，當局特地將這場活動獻給前線醫療工作者和疫情受害者。

墨西哥有1億2600萬人口，官方統計感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治人數逾28萬8000人，是全球病故人數最多的國家之一。

如今隨著首都大多數成年人都已接種疫苗，每日病故人數呈下滑趨勢，當局允許今年恢復舉行亡靈節大遊行。

「華盛頓郵報」報導，去年由於墨西哥爆發全球最嚴峻的疫情之一，遊行被迫取消，不過官員表示，目前墨西哥市95%的成人已完整接種疫苗，全國病故人數也大幅減少，市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說：「是時候重新開放城市了。」

包括當地人和外來遊客在內，數以千計民眾沿著穿越首都的遊行路線排列，只為親睹這場盛事。

路透社報導，繽紛的花車、樂團和表演者行進期間，改革大道（Paseo de la Reforma）沿街民眾大多戴著口罩欣賞，還有些人自豪地在臉部塗上鮮明的骷顱頭圖案。

67歲公務員嘉爾萬（Leticia Galvan）穿著骷髏套裝，頭戴特里比帽（trilby），半張臉塗著「卡特里娜」（La Catrina）骷髏頭圖案。她說：「我喜歡來看看這個墨西哥人不能忽視的傳統。我們讓死亡輕如鴻毛，我們慶祝死亡。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101101

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