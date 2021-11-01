COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

美國再贈150萬劑莫德納疫苗　台北101點燈THANK YOU致謝

▲台北101今晚點燈感謝美國第2度贈台疫苗。（圖／台北101提供）
▲台北101今晚點燈感謝美國第2度贈台疫苗。（圖／台北101提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-01 19:11:28

150萬劑莫德納疫苗來了！今（1）日美國第二度捐贈台灣疫苗，AIT表示「夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下」，下午13時多，疫苗順利抵達桃園國際機場。台北101晚間18:30-22:00點燈打字，向美國再贈疫苗致謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北101今晚點燈「THANK YOU」。（圖／台北101提供）
▲台北101今晚點燈「THANK YOU」。（圖／台北101提供）
台北101感念美國再贈疫苗的深厚情誼，在疫情期間一路相挺，攜手台灣合作抗疫，晚上18:30秀出點燈致謝。在101建築外觀打上「❤️U.S.A.」、「台灣🤝美國」、「THANK YOU」等6組，搭配Emoji表情符號的暖心話語。點燈時間將至晚間22:00止。

▲台北101今晚點燈「台灣🤝美國」感謝美國再度贈台疫苗。（圖／台北101提供）
▲台北101今晚點燈「台灣🤝美國」感謝美國再度贈台疫苗。（圖／台北101提供）
以下為今晚台北101點燈打字文字：

感謝美國相挺
情誼堅若磐石
攜手合作抗疫
台灣🤝美國
❤️U.S.A.
THANK YOU

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀