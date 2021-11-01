美國再贈150萬劑莫德納疫苗 台北101點燈THANK YOU致謝
150萬劑莫德納疫苗來了！今（1）日美國第二度捐贈台灣疫苗，AIT表示「夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下」，下午13時多，疫苗順利抵達桃園國際機場。台北101晚間18:30-22:00點燈打字，向美國再贈疫苗致謝。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-01 19:11:28
台北101感念美國再贈疫苗的深厚情誼，在疫情期間一路相挺，攜手台灣合作抗疫，晚上18:30秀出點燈致謝。在101建築外觀打上「❤️U.S.A.」、「台灣🤝美國」、「THANK YOU」等6組，搭配Emoji表情符號的暖心話語。點燈時間將至晚間22:00止。
以下為今晚台北101點燈打字文字：
感謝美國相挺
情誼堅若磐石
攜手合作抗疫
台灣🤝美國
❤️U.S.A.
THANK YOU
※【NOWnews 今日新聞
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