日職／先發最少吃7局　中日新監督：投手跑起來！

日本職棒（NPB）中日龍日前由立浪和義接任監督，31日他在接受名古屋當地電視台訪問時強調，先發投手最少要投滿7局，因此秋訓會讓投手群徹底奔跑，也會進行各種可以幫助投手群拉長投球局數的練習。





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