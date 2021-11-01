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日職／先發最少吃7局　中日新監督：投手跑起來！

▲中日龍新監督立浪和義。（圖／取自中日龍官方推特）
▲中日龍新監督立浪和義。（圖／取自中日龍官方推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-01 18:11:36

日本職棒（NPB）中日龍日前由立浪和義接任監督，31日他在接受名古屋當地電視台訪問時強調，先發投手最少要投滿7局，因此秋訓會讓投手群徹底奔跑，也會進行各種可以幫助投手群拉長投球局數的練習。

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中日龍10月12日時宣布原監督與田剛卸下兵符，日前正式確定由「中日先生」立浪和義擔任。52歲的立浪和義過去是中日龍主力球員，並且曾擔任經典賽日本隊打擊教練。

10月31日立浪和義接受名古屋當地CBC電視台直播節目時直言，對於先發投手來說，7局的局數是基本責任，因此為了讓球員可以投得更長，秋訓會讓投手群徹底奔跑，也會進行各種可以拉長投球局數的訓練。

有趣的是，根據《日刊體育》報導，中日龍本季的先發投手群平均可以吃下5.82局、用92球，且團隊防禦率是勇冠兩聯盟12隊的的3.22，但是報導中仍指出，受到疫情影響本季例行賽9局就結束，但是明年球季可能會恢復延長賽12局制，考量到減少救援投手群的負擔，先發投手還是要盡量投長局數較好。

目前保護投手的主流觀念是先發投手「百球限制」，但立浪和義提出不同的觀點，他強調日本職棒的情況應該是7局而非100球，先發投手基本上1周丟一場，中間可以休息6天，因此有不同於主流的想法。

中日龍本季在柳裕也、小笠原慎之介、大野雄大等人奮起的表現下，團隊投手無論防禦率、失分都已是兩聯盟12隊最佳，仍位居央聯第5的原因在殘破的打線，本季得分405分、69支全壘打都是12隊中最差。

新任監督「中日先生」上任後，首要目標卻是放在「把投手王國美名擦得更亮」，恐怕對提升戰績來說，根本是緣木求魚的行為。

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