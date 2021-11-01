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屏東大學聘江孟芝遭質疑量身打造　校方：公平公正

▲設計師江孟芝。（圖／記者陳宗傑攝，資料照片）
▲設計師江孟芝。（圖／記者陳宗傑攝，資料照片）

中央社

2021-11-01 21:25:41

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）國立屏東大學今年8月新聘任知名旅美設計師江孟芝為副教授級專業技術人員，被校內其他老師向媒體投訴「量身打造」。屏東大學今天表示，所有聘任都是公平、公開、公正。

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屏大主任秘書陳永森向中央社記者表示，江孟芝的職缺是大武山學院的專業技術人員，指導的是校內「新媒體創意」碩士學位學程，且要配合校方的EMI（全英文授課），學校依法公告、有數人應聘，江孟芝經評審後獲聘。

陳永森強調，這項聘任公平、公正、公開，江孟芝的聘任經過3評3審，除校內審議外，也請校外學界人士審議資格，最後報教育部核准並頒予專技副教授證書。

遭質疑「量身打造」，陳永森表示，教育部規定副教授級要擔任助理教授3年才能升等，專業性人士有12年工作資歷可以擔任副教授；另外，教育部有辦法規定，獲得國際大賞可酌予減免需求的年資，江孟芝獲得iF大獎及幾項美國的大獎，是國內少有人同時具有，且人事案送教育部也獲得同意。

陳永森轉述江孟芝對於自己遭外界質疑的看法，她認為有點無辜，自己的聘任過程和其他人都一樣，應是有心人士想要攻擊她，畢竟自己也是公眾人物。

旅美設計師江孟芝因獲得iF大獎及幾項美國設計大獎被媒體報導而出名，屏東縣政府前年主辦台灣設計節邀請江孟芝設計展示作品，去年主辦全國中等學校運動會也請江孟芝設計Logo及吉祥物，屏東縣政府的屏東口罩也邀請江孟芝設計。

江孟芝今年8月經屏東大學聘任為副教授級專業技術人員，遭其他教師向媒體投訴「只有碩士學位，卻能到國立大學當副教授級的專業技術人員」，且屏大本身沒有專技人員聘任辦法，卻在這次聘任中將「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」，增列「具備相關設計實務工作經驗3年以上者」也具資格應徵的條款，質疑是「量身訂作」。（編輯：黃世雅）1101101

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