米砂AV版《魷魚》擠爆！韓網友「冷淡原因」曝 台人認了
南韓影集《魷魚遊戲》在上月中旬上映之後，在全球橫掃90個國家排行冠軍，隨後也引起不少人爆笑模仿，例如翻拍、cosplay等等，而AV界也不遑多讓，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa），投入百萬成本製作，神還原場景及劇情，在31日作品上線之後，一瞬間網站塞爆10萬人，造成網站當機，不過，明明是如此備受關注的AV作品，南韓人卻似乎不太買單。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 07:02:41｜2021-11-02 07:04:39
米砂先前就曾經發過AV版《魷魚遊戲》的花絮影片，提及自己砸重金建造場景，並找來12名AV女優協助拍攝，消息傳回原創影集國家南韓後，不少韓國人反應相當冷淡，一方面不敢相信是台灣比日本還先拍攝，另一方面則是認為在選角以及場景的佈置還是略輸日本，當時被韓國媒體報導後，在韓網就有不少人敲碗想看日本版，反而對於台灣版的興致缺缺。
對此，就有網友在PTT貼文指出「台灣的AV發展不起來真的完全不能怪別人，看看出演AV版魷魚遊戲的陣容，人選真的不到精緻，還是看看別人合成的日本版換一下心境」。
貼文一出，不少老司機網友也紛紛表示「台灣人口少，要從這之中撈出來吃AV市場飯的人，本來就不多」、「本來就不是吃這塊的料，相對來說，台灣還算保守吧」、「台灣本土這塊市場不小，問題是AV這種商品，吃的就是女優的顏值，不然日本怎麼起來的」、「日本在這塊跟台灣觀念落差太大，而且有些爸爸媽媽甚至還會支持子女發展這塊，在AV產業上，日本的資源豐沛，台灣自然贏不了」。
不過，也有人認為「算是新的突破了吧，還是可以給點鼓勵」、「有進步就給推啊，幹嘛這樣說人家，敢出來拍已經很有勇氣了」、「不要愛看又愛嘴」、「日本有的也是修圖修很大，女優也沒漂亮到哪去啦」。（編輯：張嘉哲）