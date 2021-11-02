是你嗎？國旅券最後幸運兒出爐　1000元領用懶人包一次看

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第一週：身分證後2碼為21、32、67、97、98及後3碼為410
第二週：身分證後2碼為04、29、40、71、87
第三週：身分證後2碼為44、34、09、55、35及後3碼為041
第四輪：身分證後2碼為32、02、87、93、82、17
國旅券抽籤日：
從10月12日起每周二上午抽籤，連續四周共計發出240萬份，中籤者當日下午5點會收到手機簡訊通知，可以在收到簡訊3天後到國旅券平台領券。
國旅券怎麼領：
中籤者到「國旅券平台」輸入「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。
國旅券使用期限：
2021年（民國110年）11月1日（一）開始使用，至2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止。
國旅券怎麼用：
從昨（1）日開始已可正式使用國旅券，即起可到合作的旅行社業者、遊樂園、旅宿業等管道使用，一直可以用到明年4月30日為止，有將近6500家業者可以折抵使用。
民眾可以選擇「實體店家現場消費」或「線上商家結帳抵用」。實體店家消費臨櫃出示QR Code，並告知中籤者「身分證、居留證末四碼」就可以用了。線上商家消費要按照商家平台結帳指引，輸入「國旅券票號代碼」和「身分證、居留證末四碼」後，即可線上抵用。
最後要提醒民眾，國旅券使用上還是有些注意事項，像是可以「非中籤者本人」使用，結帳前出示QR Code後，記得要再輸入「中籤者身分證、居留證末四碼」。而且國旅券限定折抵一次、不找零，但是單筆消費可以一次抵用多張國旅券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。