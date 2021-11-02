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特企／新北紀錄片獎邁向第11年　持續榮獲國際肯定

▲2021新北市紀錄片獎31日舉辦頒獎典禮，除頒發11部優選影片優選證書外，並公布前三名得獎影片。（圖／資料照片）
▲2021新北市紀錄片獎31日舉辦頒獎典禮，除頒發11部優選影片優選證書外，並公布前三名得獎影片。（圖／資料照片）

本報訊

2021-11-02 11:14:59

2021新北市紀錄片獎31日舉辦頒獎典禮，除頒發11部優選影片優選證書外，並公布前三名得獎影片。市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎邁向第11年，已經從亞洲到歐洲，甚至到全世界，跟國際影片接軌，每部紀錄片都記載著生命的故事，期許未來能看到更多的優選影片在國際舞台發光發熱。

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侯友宜說，這幾年陸續看到曾獲得新北市紀錄片獎的作品發展成長片，並上院線放映，其中今年上院線的影片《綠色牢籠》及《老鷹之手》大獲好評，且在國際上榮獲肯定，不僅是導演的榮耀，新北市也與有榮焉。

本次前三名得獎影片依序為《迴山》、《念念不忘》、《泰雅巴萊》，分別獲得獎金新臺幣10萬、8萬及6萬元。侯市長指出，第一名作品《迴山》，拍的是導演自身家庭的故事，成長的辛酸血淚令人非常感動。

今日頒獎典禮除邀請今年度11部優選影片團隊外，CNEX基金會創辦人暨董事長蔣顯斌、導演陳志漢、曾文珍、林建享等人皆出席，共同分享得獎者的喜悅。

新聞局表示，新北市紀錄片獎來到第11年，始終維持開放、多元的精神，希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。今年共有140部作品參賽，從中選出11 強，能夠從眾多作品脫穎而出實屬不易。

2021新北市紀錄片獎11部優選影片，將自11月18日起至11月23日於國際紀錄片月網站　(https://www.ntpcdf.tw)　首映，導演將和觀眾線上與談，有關國際紀錄片月資訊請查詢紀錄片官方網站　(http://www.doc.ntpc.gov.tw)　或臉書搜尋「感動，無所不在」（https://www.facebook.com/NewTaipeiCityDocumentary）。另外，這11部優選影片也將自11月20起每週六晚間 9點於新北市各有線電視公用頻道(CH3)播出，讓電視機前的觀眾一睹優選影片的風采。

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