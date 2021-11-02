特企／新北紀錄片獎邁向第11年　持續榮獲國際肯定

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本次前三名得獎影片依序為《迴山》、《念念不忘》、《泰雅巴萊》，分別獲得獎金新臺幣10萬、8萬及6萬元。侯市長指出，第一名作品《迴山》，拍的是導演自身家庭的故事，成長的辛酸血淚令人非常感動。
今日頒獎典禮除邀請今年度11部優選影片團隊外，CNEX基金會創辦人暨董事長蔣顯斌、導演陳志漢、曾文珍、林建享等人皆出席，共同分享得獎者的喜悅。
新聞局表示，新北市紀錄片獎來到第11年，始終維持開放、多元的精神，希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。今年共有140部作品參賽，從中選出11 強，能夠從眾多作品脫穎而出實屬不易。
2021新北市紀錄片獎11部優選影片，將自11月18日起至11月23日於國際紀錄片月網站 (https://www.ntpcdf.tw) 首映，導演將和觀眾線上與談，有關國際紀錄片月資訊請查詢紀錄片官方網站 (http://www.doc.ntpc.gov.tw) 或臉書搜尋「感動，無所不在」（https://www.facebook.com/NewTaipeiCityDocumentary）。另外，這11部優選影片也將自11月20起每週六晚間 9點於新北市各有線電視公用頻道(CH3)播出，讓電視機前的觀眾一睹優選影片的風采。