美妝部落客崔咪談乳房重建　鼓勵癌友：成為想要的自己！

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崔咪表示，當她得知罹癌消息時，正是工作事業的巔峰期，所以也曾因為害怕工作收入中斷，而不敢告訴他人自己罹癌，加上對癌症的不瞭解與資訊不足，以為得到癌症就是步入死亡的前奏，而陷入莫大的恐懼與焦慮。就算公開後，還要面臨不一樣的壓力，包括家人不知道該如何相處、旁人莫名給了一堆意見，讓她常常覺得成為病人後，就這個也不可以、那個也不行，處處受到限制，心理上再度受到打擊。
不過崔咪決定靠自己努力做功課收集資料，減少因為不瞭解而產生的恐懼，更學會跟家人溝通，得到家人的支持；還找到同樣也是年輕癌友的社團，看到不少癌友因為切除乳房後，除了自己對自己身體的陌生感外，甚至有些癌友還經歷到受到伴侶的冷落或背叛，不少人即使病好了，心理健康卻沒有康復。加上切除乳房後，身體左右的重量平衡不均，長期下來可能還會造成脊椎的傷害，穿上特製胸罩也有很多不方便，讓她更確定自己要做乳房重建。
「老天關一扇門，還是會開一扇窗的。」原本對自己胸型不算滿意的崔咪說，剛好利用乳房重建的機會來改善，所以她的心情是非常期待的，「比起一般隆乳女性，我們更在意手術的安全性與對健康的影響。」所以崔咪非常認真對植入物做了研究。她表示，選擇來自美國的Mentor曼陀隆乳，除了它是全球乳房植入物第一品牌，不僅獲得美國FDA核可，且全球使用女性超過700 萬人，在台灣也已經深耕十多年，而且不斷在做臨床報告，監督產品的其安全及可靠穩定性，讓她這個乳癌患者感到放心，加上有各種不同形狀大小可選擇，在與醫師討論之後，挑選適合自己的植入物，順利完成乳房重建。
她鼓勵女性癌友們，癌症治療過程很辛苦，但自己一定要知道自己要的是什麼，不要勉強自己去迎合別人的期望，也不要處處跟別人比較，唯有自己的身體與心理都照顧好，才能逐漸成為想要的自己。更提醒一般女性，不要以為癌症是老人家才會發生的事，定期檢查，隨時觀察自己身體變化或是發出的訊號，早期治療，治癒機會大增，擁有健康的身體，才能完成更多未竟的夢想。