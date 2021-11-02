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美妝部落客崔咪談乳房重建　鼓勵癌友：成為想要的自己！

▲知名美妝部落客崔咪，分享自身經歷，鼓勵女性癌友，努力成為想要的自己。（圖／美妝部落客崔咪提供）
▲知名美妝部落客崔咪，分享自身經歷，鼓勵女性癌友，努力成為想要的自己。（圖／美妝部落客崔咪提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-02 18:00:00

每年十月為國際乳癌防治月，根據衛福部資料統計，乳癌為台灣女性癌症發生率第一名，平均每37分鐘就有一名女性罹患乳癌，且年齡也逐漸下降。早期診斷治療能大幅提升癌友的存活率，但乳癌患者必須接受切除治療手術，喪失乳房將使罹癌婦女，生理上與心理上皆受到極大的衝擊。

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然而在台灣，只有不到3成的乳癌女性，選擇重建乳房，和日韓、歐美普遍的重建風氣大不相同。過去衛教資料大多以年長患者為主要對象，但對於年輕女性患者而言，罹癌後還要面對工作、家庭、感情等不同層面的壓力，如何重建自信，回到原來的生活，更是重要的課題。曾罹患荷爾蒙型乳癌第3期，接受乳房切除手術、化療，經過兩年多追蹤後才進行乳房重建與淋巴重建的知名美妝部落客崔咪，就大方分享自身經歷，鼓勵女性癌友，不要因為癌症而放棄追求夢想，更要努力成為自己想要的自己。

崔咪表示，當她得知罹癌消息時，正是工作事業的巔峰期，所以也曾因為害怕工作收入中斷，而不敢告訴他人自己罹癌，加上對癌症的不瞭解與資訊不足，以為得到癌症就是步入死亡的前奏，而陷入莫大的恐懼與焦慮。就算公開後，還要面臨不一樣的壓力，包括家人不知道該如何相處、旁人莫名給了一堆意見，讓她常常覺得成為病人後，就這個也不可以、那個也不行，處處受到限制，心理上再度受到打擊。

不過崔咪決定靠自己努力做功課收集資料，減少因為不瞭解而產生的恐懼，更學會跟家人溝通，得到家人的支持；還找到同樣也是年輕癌友的社團，看到不少癌友因為切除乳房後，除了自己對自己身體的陌生感外，甚至有些癌友還經歷到受到伴侶的冷落或背叛，不少人即使病好了，心理健康卻沒有康復。加上切除乳房後，身體左右的重量平衡不均，長期下來可能還會造成脊椎的傷害，穿上特製胸罩也有很多不方便，讓她更確定自己要做乳房重建。

「老天關一扇門，還是會開一扇窗的。」原本對自己胸型不算滿意的崔咪說，剛好利用乳房重建的機會來改善，所以她的心情是非常期待的，「比起一般隆乳女性，我們更在意手術的安全性與對健康的影響。」所以崔咪非常認真對植入物做了研究。她表示，選擇來自美國的Mentor曼陀隆乳，除了它是全球乳房植入物第一品牌，不僅獲得美國FDA核可，且全球使用女性超過700 萬人，在台灣也已經深耕十多年，而且不斷在做臨床報告，監督產品的其安全及可靠穩定性，讓她這個乳癌患者感到放心，加上有各種不同形狀大小可選擇，在與醫師討論之後，挑選適合自己的植入物，順利完成乳房重建。

她鼓勵女性癌友們，癌症治療過程很辛苦，但自己一定要知道自己要的是什麼，不要勉強自己去迎合別人的期望，也不要處處跟別人比較，唯有自己的身體與心理都照顧好，才能逐漸成為想要的自己。更提醒一般女性，不要以為癌症是老人家才會發生的事，定期檢查，隨時觀察自己身體變化或是發出的訊號，早期治療，治癒機會大增，擁有健康的身體，才能完成更多未竟的夢想。

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