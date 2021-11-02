挖出古早洗衣機！婆媽全讚「1優勢」無法超越：捨不得換
洗衣機是家庭必備家電之一，好用的洗衣機能讓家事做起來更有效率，近日就有一名網友貼出相當復古的雙槽洗衣機，並好奇問還有人在用嗎？沒想到貼文一出，釣出一大票雙槽洗衣機的愛好者大讚：「這種最好用！耐操用不壞」、「我家還在用，洗衣力真的很強」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 15:01:26
該名網友31日在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一張照片，只見畫面中一台雙槽式洗衣機，不僅洗衣空間大，還將洗衣、脫衣的功能分開使用，和現今出現的全自動洗衣機相當不同，讓原PO好奇問：「你們還有在用這種洗衣機嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「我外公外婆家有，洗淨、脫水都超級強」、「這種脫水超乾，很厲害」、「我家就是啊，我爸很喜歡用欸，反而全自動的用不習慣」、「最懷念這台，洗的最乾淨」、「這種最好用！耐操用不壞」、「我家還在用，洗衣力真的很強」、「這款…連二手賣都很有價欸」、「雙槽洗衣機真的好用又洗的乾乾淨淨」、「長輩只習慣用這種，壞掉還不要改全自動，繼續買這種來用」。
不過，也有網友透露缺點，「個人覺得很麻煩～不喜歡」、「洗個衣服很不方便，要顧著」、「有時候會洗到快要抓狂，個人覺得不方便又麻煩」、「小時候的悲慘回憶，會漏電，常常被電的不要不要的」、「沒被這種的邊洗邊電就不對味」、「以前被電到抓狂」、「除了脫水脫很乾以外，其實超難用還要顧，全自動比較方便」、「冬天超麻煩，冷的要死還要全部抱出來手動洗清，全自動萬歲」。（編輯：賴禹妡）