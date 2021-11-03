孫德榮首登外景節目　曝當年5566專輯內幕

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孫德榮與高志邊逛邊回憶當年紅樓的盛況，孫德榮：「自從有紅樓之後，很多簽唱會就辦在這裡，是以前發唱片的兵家必爭之地。」他提起每次辦簽唱會，都會準備好50個應援牌子發給歌迷，這樣看起來就會很有人氣的樣子，等到簽唱會結束後再回收，下次還能再使用，高志聽完深表佩服，之後還即興在紅樓廣場跳起5566的知名歌曲《無所謂》，讓孫德榮立刻化身為粉絲在一旁熱情吶喊應援，除了跳舞秀給孫德榮看，高志還準備了一個超大驚喜！製作單位特地租了六號廣場的大螢幕看板，一起宣傳《台灣好吃驚》與孫德榮youtube頻道，孫德榮第一次登上大螢幕，開心得說不出話來，孫德榮興奮說：「好感動喔！以前要唱片夠紅才能買這個螢幕，怎麼會這麼貼心啦！」
接著孫德榮帶高志來到他當經紀人時常來的老唱片行，牆上的海報琳瑯滿目，孫德榮指出能貼在店裡的海報都要跟老闆超有關係，不然沒辦法貼，想起以前一進門擺的是前十名的唱片排行榜，孫德榮笑說：「如果看到我的歌手輸給人家，我就馬上偷換！至少我來看到的時候是第一名！」唱片老闆也提到印象中孫德榮常來店裡拜訪，會看他們有沒有認真宣傳，還會跑去庫房檢查，如果唱片存貨沒有了，就跑來提醒老闆再多進一點，孫德榮透露5566第一張專輯會隨機附贈5個人的公仔，但是小刀和王少偉做的數量最多，而王仁甫做得最少，所以歌迷永遠都集不到完整，這樣他們才會一直買，孫德榮：「所以我說我是音樂商人，不是音樂人。」
兩人還一同探訪西門町老店的絕品美食，孫德榮提到小時候都會過來這家老店吃滷肉飯，吃飽之後再去看電影，或者去萬年廣場溜冰，不去就好像缺了什麼一樣，孫德榮：「就像你去日本，不去歌舞伎町就好像沒去一樣！」之後還突擊濱崎步也來過的老冰店，濱崎步當時吃的就是店內招牌「花生玉米冰」，高志剛開始聽到玉米冰覺得很怪！沒想到初嚐之後大讚美味！還坐在當初濱崎步吃冰的位置上，孫德榮開玩笑說：「有沒有聞到濱崎步的味道？」但由於防疫關係，高志深呼吸聞到的都是酒精味道！笑翻全場！孫德榮此次破天荒參加《台灣好吃驚》外景節目，最後語出驚人，孫德榮：「我今天可以在這裡告訴大家，孫總不會再參加外景節目，這是我的第一次也是最後一次！」他笑說這已經算是最不累的外景節目了，但錄製一天下來，他都覺得只有「歐買尬」的感想。（編輯：薛羽彤）