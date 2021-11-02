拚金融創新！台銀創新基地啟用　祭百萬年薪搶人才

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台銀董事長呂桔誠強調，創新基地的啟用不只是辦公室的搬遷與整修，更希望經過工作環境的潛移默化與薰陶之後，可以更深入的作為該行創新文化與數位轉型的一個改變的起點，突破現狀、框架，把事情做得更好，也為業務帶來新發展動能，尤其室內空間由該室年輕同仁集體發揮創意，完全超脫傳統思維，朝向開放、多元與協作的空間運用規劃，摒除傳統OA的辦公座位規劃，採開放式辦公區沒有隔間設計風格，辦公桌擺設呈「人」字型，讓同仁們在座位上隨時轉身或轉頭就可以進行討論，並期待散發出輕鬆自由討論的環境氛圍，激發同仁源源不絕的創意靈感，成為台銀金融科技服務的協同合作與創新實驗的場域。
此外，他也透露從2016年底台銀取得第一個專利以來，至今已申請400多件專家，累計已通過324件專利，其中包括46件發明專利，而這些專利不僅是資訊、資安及業務單位所提出，甚至連稽核及風管等單位都有所斬獲，充分代表該行各部門的創新動能，將資訊、技術與思維的數位化整合於營運流程、客戶體驗及商業模式中，重新認識並創造新的價值主張，增加競爭力。
不僅如此，台銀創新實驗室研發的GPS智慧提款服務日前也已申請發明專利，預計最快明年導入ATM使用，主要結合GPS地理資訊定位技術，讓ATM無卡提款更方便。同時。台銀也正在申請臉部、指靜脈辨識結合金融卡ATM提款的發明專利。至於首創的就學貸款結合MyData服務日前已上線，並於客戶資料、報表、外部資料搜集等面向導入流程自動化機器人服務（RPA）。
除了提供創新實驗環境及研發創新金融服務之外，台銀也積極招募人才，目前創新實驗室已有15人，而且2/3都是對外招募，目標將擴編至近30人，近期也將再度對外招募，鎖定研究金融科技、資料科學如大數據、人工智慧AI及使用者介面經驗改善三大面向，而且比起一般部門，創新實驗室招募是以7職等起跳，試用期滿月薪就達新台幣5萬100元，2年後升成8職等加計加班費等，年薪估可破百萬。