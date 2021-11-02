80元便當快塞爆！掀蓋見九孔、雞佛 網全暴動：辦桌等級
便當菜色多元，便宜又大碗，是許多學生族及小資族的最愛，近日就有一名網友分享，他常去買的一間便當店，就像「無菜單料理」般，常常看到令人驚喜的菜色，包含大雞腿、鮮蝦、中卷等，甚至還出現過九孔及雞佛，而便當價都是固定80元，佛心店家立即引來老饕暴動求店址：「這個一定要用新台幣下架！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 17:40:17
該名網友昨（1）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，表示自己會固定到一家便當店用餐，不過這間店的老闆賣便當卻像是「賣爽的」，雖然一個便當固定80元，但每天的菜色都像是開樂透一般，完全沒有菜單。
更驚人的是，每天便當裡的菜色都相當浮誇，除了曾經出現過超大雞腿、中卷、鮮蝦、炸魚，居然還有九孔、雞佛等高成本食材，原PO曾私下問老闆「你這樣賣便當會賺嗎？」沒想到對方回應「賺不賺無所謂」，只想讓附近的學生、工人吃飽吃好，才有力氣跟精神繼續努力打拼，善良又可敬的精神讓原PO直呼：「深深感覺到這老闆真的大器！」
貼文一出，立即引來大批網友暴動求店家地點，「這個一定要用新台幣下架」、「根本是辦桌等級」、「太扯了，根本破壞市場，跟我說這店家在哪？我要去買爆」、「這老闆瘋了嗎？是180差不多啦」、「求店名我也想去用台幣教訓他」。（編輯：賴禹妡）