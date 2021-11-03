NOW早報／防疫鬆綁一次看！10場所免口罩　雙鐵KTV可飲食

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「防疫放寬！10大場合可免戴口罩、9大場所開放飲食」
昨（2）日起，在室外有飲食需求、室內外從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時，農林漁牧工作者在空曠處，民眾從事山林（含森林遊樂區）、海濱活動皆無需配戴口罩；民眾從事易使口罩潮濕的場合，包含溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動，也無需配戴口罩。
指揮中心表示，開放台鐵、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、KTV、MTV、網咖、電影院等場所可以暫時脫口罩飲食，強調室內飲食時應避免交談，飲食完畢則戴上口罩。
「限制取消 室外活動人流不再總量管制」
指揮中心宣布，取消集會活動人數上限，取消營業場所及公共場域包含，運動場館、圖書館、補習班、教室等空間的人流控管／總量管制取消；藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。
演唱會開放搖滾區設置，主辦單位應有維護觀眾秩序、避免推擠的相關作為或措施，同時，實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。
「八大逐步開放 無陪侍昨起放寬、有陪侍16日有條件開放」
八大行業中沒有陪侍者的場域，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等，提出申請並經地方政府核准，今日起可有條件復業，指揮中心也規劃，有陪侍者需等到11月16日配合防疫指引，才能開放。
指揮中心也指出，需配合防疫政策，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天，全數從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明；另外，未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每周1次抗原快含家用快篩或PCR檢驗。
今日天氣／東北風稍減弱！ 基隆、東半部及恆春半島有短暫雨
中央氣象局預報，今（3）日東北風持續影響，但比昨（2）日稍微減弱，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，華南有些微水氣移入，北部及中部山區也有零星短暫雨，其它地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，明天各地低溫約20至22度；高溫部分，桃園以北、宜蘭及花蓮約24至26度，體感舒適至稍涼，其它地區高溫約27到31度，體感較為溫暖。但中南部日夜溫差較大，早出晚歸應注意添加衣物。
國旅券最後一抽！中籤號碼出爐 6組幸運號碼看這
交通部觀光局配合振興五倍券，加碼推出240萬份面額1000元的國旅券，分為四週抽籤，前三週已抽出181萬份，昨（2）日迎來最後一週抽籤日，在上午10時30分已抽出最後60萬名幸運兒，分別為身分證末2碼的「32」、「02」、「87」、「93」、「82」、「17」，總計有60萬227人中籤。
觀光局規劃推出240萬份的千元國旅券，在前三週已進行抽籤，抽出181萬名幸運兒，並在前日起開放至抽籤民眾到合作的旅行社業者、遊樂園、旅宿業等管道使用使用，有效期限為明年的4月30日。
前三週的中籤號碼分別為第一週的身分證末2碼為21、32、67、97、98及末3碼為410；第二週的身分證末2碼04、29、40、71、87；第三週的身分證末2碼044、34、09、55、35及末3碼為041。中籤者到「國旅券平台」輸入「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。
遭爆戀上歐弟前妻！陳昊森打破沉默回應了
25歲男星陳昊森因為拍攝電影《刻在我心底的名字》走紅，近來被爆出與藝人歐漢聲的前妻鄭雲燦低調戀愛中，針對此事，經過一整天的沉澱，陳昊森所屬的華研國際終於作出回應。
陳昊森所屬的經紀公司華研國際回應：「他已經是個大人了，他可以自己對所有的事負責，公司不會限制也不想討論他的私生活，有好感或是好朋友，只要沒有做壞事就好。至於他本人，就是繼續認真專心工作，正常誠懇去交友。」
據《鏡週刊》報導，陳昊森被拍到前一晚直搗鄭雲燦內湖香閨，直到清晨才離開，隔天兩人還一起騎重機吃早餐，時不時注意周遭有無狗仔跟蹤，雖然全程沒有親密舉動，但兩人「黏TT」一整天，關係引人遐想。
日職／好消息！王柏融有機會留日本 火腿主動交涉
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融有機會續留日本！根據日本媒體《日刊體育》、《日本體育報》等多家媒體報導，王柏融雖然回到台灣，但他仍希望可以在日本打球，火腿隊也期待留住他。
王柏融在今年打出生涯年的成績，2成42打擊率，還有9轟，以及48打點，是他這三年來表現最突出的一年，並且獲得監督栗山英樹肯定。
火腿在新任監督新庄剛志、GM稻葉篤紀的領導下，將重新打造火腿軍團，王柏融可說是不可或缺的打者，因為他在今年不管是全壘打（9)、攻擊指數(.750)、長打率(.429)、得點圈打擊率(.324)，都僅次於近藤健介、石川亮，在火腿排名第二。
此外，雖然火腿已經找來新洋砲，但王柏融依舊可擔任守備，新洋砲打擊若有狀況，王柏融也可以拿來當成主力打者。
國際泡麵霸主是誰？台灣僅「2款」入選 第一名是這國
美國部落客Hans Lienesch所創的「The Ramen Rater」網站聞名全球，從2011開始進行「世界即食麵排行榜」，每年都會精選世界各地泡麵產品做評鑑後，選出美味TOP10。而2021年的排行榜出來後，共有兩款台灣即食麵上榜，一起來看看是哪兩款吧！
為了確保公平性，Hans Lienesch都是遵照產品說明來食用，不會額外加入其他的配料、食材，以便維持產品的原始口味，以下為2021年「世界即食麵排行榜」：
10：「壽桃牌－冬陰功拉麵」- 香港
9：「老媽扮麵－擔擔麵 」- 臺灣
8：「Prima Taste－檳城白咖哩」－新加坡
7：「Red Chef－青酸辣湯麵」－馬來西亞
6：「Samyang－火辣白醬奶油雞肉辣炒年糕麵」－南韓
5：「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」－馬來西亞
4：「老饕－半筋半肉牛肉麵」－台灣
3：「MyKuali－檳城白咖哩湯麵」－馬來西亞
2：「 Chillies Brand－蝦米香乾撈麵」－新加坡
1：「Prima Taste－叻沙全麥拉麵」－新加坡
其中台灣分別上榜了第9以及第4名，Hans Lienesch表示，老媽拌麵的擔擔麵他已經愛吃很多年，乾麵與芝麻醬、醬油、辣油和大蒜搭配起來非常美味；而老饕牛肉麵他則稱讚，一包同時可以品嘗到牛肉和肌腱肉、肉湯，非常滿足，更是大讚非油炸的麵條很特別！（編輯：郭佩蓉）