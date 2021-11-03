NBA／Simmons拒絕76球團提供的幫助 雙方關係持續惡化
Ben Simmons無理的任性行為越來越站不住腳，根據《ESPN》記者Ramona Shelburne報導，他拒絕費城76人隊提供給他的場外幫助，也讓球團這邊感到越來越不滿，雙方矛盾進一步的加深。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-03 09:01:08
在這個球星權力正不斷擴大的時代，Simmons選擇了比前輩們更誇張的施壓方式，來迫使76人球團將他給交易出去。他此前缺席了球隊的訓練營，在被罰款之後、雖然歸隊，但依舊以心理問題作為原因，拒絕上場。
Shelburne透露，76人隊嘗試為Simmons提供精神治療上的幫助，但是遭到了後者的拒絕。「Ben拒絕了76人隊為他提供的所有幫助，特別是有關精神上的，而且他一直沒有告知球隊自己何時能夠復出。」
報導中也指出，Simmons是透過球員工會方面來尋求協助，這也意味著球團無法獲得關於他心理問題的完整資訊，雙方在此事上的僵持，恐怕還會持續一段時間。
所幸76人目前戰績5勝2敗，在東區並列第3，還算維持住了競爭力。但隨著Tobias Harris的受傷，教練團在陣容調度上開始有些捉襟見肘，考驗現在才要開始。