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反駁朱立倫「毒豬說」　立院民進黨團批：藍營汙名化美豬

▲立法院民進黨團幹事長劉世芳（中）、副幹事蔡易餘（右）、立委鄭運鵬（左）今日召開記者會。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.03）
▲立法院民進黨團幹事長劉世芳（中）、副幹事蔡易餘（右）、立委鄭運鵬（左）今日召開記者會。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.03）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-03 11:07:20｜2021-11-03 11:27:53

立法院民進黨團今（3）日召開記者會，指國民黨從前任總統、前後任黨主席講萊豬不是美豬，但各縣市議會的連署，甚至國民黨立委曾銘宗的連署書都寫反美豬，而今年1月到9月台灣美豬進口下降74.8％，國民黨已汙名化美國豬肉。

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民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨各縣市議會的連署場合都見到美豬，小豬上面也都是美國國旗；國民黨主席朱立倫講過，贊成萊豬進口就是讓人民吃毒豬，他所講的萊豬、毒豬不就是講美豬嗎？

劉世芳說，朱立倫2015年到美國提到，如果會員國支持同樣標準是不會反對，現在卻換了腦袋，朱要在美國設立代表處，要跟美國人溝通時是否要聲明，萊豬不是美豬，否則反對萊豬進口不就是反對美豬，要說清楚講明白，不要雙標欺騙台灣人民。

副幹事蔡易餘指出，國民黨不要騙了，就是反對美國、反對國際組織，現在美國等國家表態台灣可以加入CPTPP，其中會員國有貿易標準，若要加入必須履行會員國貿易條件，就必須開放美豬、萊豬。

蔡易餘說，國民黨現在推動公投，就是要阻擋美國豬肉進口台灣，曾銘宗還在2020年9月12日的臉書提到反美豬、顧健康、一起站出來，國民黨已經定調很清楚。國民黨團書記長陳玉珍也在立院議場外，抱穿有美國國旗的小豬，就是反美國。

立委鄭運鵬表示，今年1月到9月台灣進口美國豬肉進口下降74.8％，國民黨的公投汙蔑抹黑美豬，這是貿易公平的議題，會讓2國貿易有問題，甚至影響加入CPTPP。國民黨立委在食品、藥品都要求比照美國FDA標準，食品卻不行，這就是雙重標準。

劉世芳說，自2012年Codex發布萊豬、萊牛含萊克多巴胺標準，民進黨都是符合Codex標準，立場非常一致。萊豬公投案有害於台灣加入國際經貿組織，尤其是CPTPP，國民黨推出這公投是反對台美關係更上一層樓，反對台灣參加經貿組織。

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