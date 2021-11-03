網球／彭帥場外風波不斷　「海峽組合」可惜未能走到最後

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2004年起，18歲的彭帥開始頻繁參加成年組比賽，排名也首次進入前100位；2005年是她單打爆發性的一年，世界排名一度衝到了31位，也寫下了當時大陸網球選手的最高排名。
而彭帥生涯最大成就還是主要建立在雙打事業上，台灣球迷對她印象最深刻的，應該就是她和謝淑薇組成「海峽組合」，在2013年溫布頓女雙決賽捧起冠軍獎盃、寫下歷史的那一刻。
隨後兩人再接再厲，首次搭檔進入WTA年終總決賽，就拿下女雙冠軍；隔年連拿卡達女子公開賽和印地安泉公開賽的冠軍，成功登上女雙世界第一寶座；之後又在法網奪冠，可說是那時世界上最佳的女雙組合之一。
但這對組合的巔峰來的快去得也快，當年8月彭帥確認了她和謝淑薇即將分手的消息，就此分道揚鑣，外界也傳出了兩人發生矛盾各種可能性，但都沒有得到確認，旁人有如霧裡看花。
「螃蟹配」之後又於2018年再度搭檔合作，但合作表現未能再創過往輝煌，而且很快又爆出兩人爭搶體能訓練師的事件，不久她就發表聲明結束合作關係，並且也斷了這一段20多年來的珍貴友誼。
回顧彭帥生涯，單打雖未能達到外界對她的期許，不若鄭潔和李娜皆有在大滿貫的代表作，但在亞洲也算是排的上號的人物；而在雙打方面，她更是有著十分輝煌的成就，兩次拿下大滿貫冠軍，也登頂過世界球后。
不過可惜她一直以來始終在場外生活不太寧靜，2005年初出茅廬就曾經因為「單飛事件」而爆出爭議，而和中國網球管理中心發生衝突。之後和謝淑薇之間的八卦又鬧得風風雨雨，也曾在記者會上，因對兩人的國籍問題做出猛烈回應，而遭致批評。
如今她在疫情後淡出了選手生涯，卻又在此時自爆和張高麗有不倫關係，雖然她可能是受害者之一，但看著昔日大滿貫冠軍如今淪落至此，還是不免讓人有些唏噓。