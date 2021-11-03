NBA／Lillard陷入空前低潮　擋拆之王的轉型能收到成效嗎

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而顯然在原有陣容沒有太大變動的情況下，Billups並不僅僅是要改變拓荒者的防守氛圍，他還想擴大輪換、並且稍加改動Stotts留下來那一套——已經證明有效且很適合「雙槍」發揮的——高位擋拆體系。而正是這一點讓Lillard本季至今陷入了掙扎。
《ESPN》專欄作家Tim Bontemps在相關的文章中表示，「Stotts的進攻體系中存在著大量的持球掩護，正是這個讓Lillard成為聯盟頂級得分手。本季在Billups的體系下，拓荒者更多的進行轉移球，讓其他球員也參與進來。」
過去幾個賽之中，Lillard都是聯盟最出色的擋拆執行者之一，他在2011-12賽季每一場執行12次擋拆，排名聯盟第3；平均每次使用得到1.07分，在場均使用超過5次的選手中排名第5。使用次數比他多的效率沒他好，而效率比他好的，打的又沒他多。
更重要是，儘管是在到了季後賽，Lillard的擋拆數據也沒有下降太多，幾乎都能維持在場均10次、每次平均得1分以上，這說明他確實是一名能力出眾且十分穩定的外線終結者。
然而拓荒者過去幾季的季後賽結果，卻也表現出他們依靠「雙槍」擋拆打天下的侷限，這不是只有波特蘭遇到這個問題，以控衛為核心帶隊且目前已通過冠軍考驗的僅有魔術強森的湖人、Isiah Thomas的活塞和Stephen Curry的勇士。而強森實際上是一個超越時代的206公分高控衛；而Thomas和他的夥伴們嗜血的防守，如今也已不允許了。所以拓荒者和Billups希望借鏡的是Curry和勇士的成功經驗，這就是為什麼他們那麼想要得到Draymond Green。
這一季Billups讓Lillard改變了一些進攻方式，本季他的擋拆使用比例下降到了10次以下平均，每次得分值斷崖式的下滑到了0.73。同樣的，他的單打次數也有所樣低，使用率減少到了29%，平均每場觸球次數從81.3下調到77.4。調整幅度並不大，但足以影響球員在場上的決策和手感。
這樣戰術體系的改變，肯定是得到Lillard本人同意的，在大西北沒人能逼他做他不想做的事。然而他能適應這樣的改變嗎？截至目前為止，他總共嘗試了65次三分出手，但僅僅只命中15球，23.1%的三分命中率，甚至比Russell Westbrook都還要低。場均18.6分則是生涯單季新低。
當然Lillard目前的低迷，肯定也和個人季前調整不到位有關，而Billups也僅僅只是牛刀小試，並沒有劇烈的變動原有的打法，絕不能把他的低迷全部歸因於此。
但這對拓荒者來說，卻是一次指標式的事件。波特蘭肯定需要更多適合這種打法的球員加入球隊，而在薪資空間爆表的情況下，他們只能選擇交易，所以CJ McCollum的動向一直備受關注。
更好或更壞，他們正在進入最後殊死一搏的階段，而Lillard是否能永留球隊，或許也就看此一著了。但這至少是一次積極的嘗試，無論結果如何，這個團隊——特別是Lillard本人——該得到一些尊重和讚美。