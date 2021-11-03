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失眠問題處理不當或安眠藥使用不當，將導致嚴重的身心健康失衡，甚至造成嚴重的社會安全問題，例如慢性失眠、藥駕、過量安眠藥自殺、藥物成癮等。對此，國衛院論壇邀請臺大名譽教授李明濱醫師及公衛學院陳為堅教授共同主持，研議「台灣鎮靜安眠藥不當使用之防治策略」，研究團隊彙整國內外失眠診治、安眠藥使用與非藥物治療指引暨跨科臨床觀點，邀集國內睡眠相關領域專家學者共同編纂「失眠診治準則」，並調查台灣鎮靜安眠藥使用趨勢及民眾失眠因應與醫療處置之現況，擬定台灣鎮靜安眠藥不當使用之防治政策建言，提供政府實務與政策之重要參考。
鎮靜藥物使用攀升 使用不當增風險
經過統計，台灣自103至107年整體的鎮靜安眠藥使用總量有上升趨勢，顯示有睡眠困擾的民眾明顯增加，民眾以往用藥經驗與醫病溝通經驗，以及民眾了解睡眠困擾是否需要就醫，都影響民眾的就醫意願。
而非經由醫師診斷開立處方獲取藥品，像是從親朋好友處獲得安眠藥的非醫療使用情形也有增加，也造成藥品不當使用的風險增加。
正確藥物有認知 早期治療更有效
然而，造成失眠的原因百百種，若有失眠的情形，建議與專業醫師討論自己的生活作息與相關生理、心理狀態，經醫師診斷用藥。最重要的是，應避免自行購買成藥使用，因而忽略身體發出的警訊，延誤治療的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 鎮靜安眠藥使用總量上升！ 失眠防治有策略
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