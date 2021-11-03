單身狗也不怕！鉄火燒肉插旗信義微風 主打個人燒肉搶客
以頂級和牛燒肉著稱的「樂軒」，旗下親民品牌「鉄火燒肉」進軍信義微風百貨，主打個人燒肉並提供A5和牛單片38元起的實惠選擇，更首度推出厚切牛舌開放單點，獨家強打1,088元和1,588元日本A5和牛三拼套餐！大方於開幕期間即日起至11/5(五)限時3天，祭出「4人同行1人免費」優惠活動。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-03 16:55:22
從微風台北車站二樓崛起的「鉄火燒肉」，挾超高人氣登陸信義區，在高檔百貨中開設全新分店，有頂級和牛專門店樂軒做後盾，鉄火燒肉供應價格平易近人的個人套餐，挑戰最低銅板價格就可享用日本A5和牛的超狂賣點，人氣節節攀升！
迎戰信義區看好周邊上班族的消費實力，獨家再推出日本A5和牛三拼套餐，包含總重80克的雪花薄切、霜降薄切及赤身牛三款肉質，1,088元搭配澳洲和牛橫隔膜、松板豬、去骨溫體雞腿肉各80克；1,588元套餐則搭配澳洲和牛橫隔膜、板腱及西班牙伊比利豬。
記者親自造訪並開箱1,088元日本A5和牛拼盤套餐，大手筆送上桌的肉量總重竟高達320克！是女生無法單獨吃完的澎湃份量，燒肉控絕對能爽爽吃，超滿足！
日本和牛三拼即是匯聚提供單點的三款A5肉品，特別選用最受台灣消費者歡迎，富含油脂的雪花及霜降，豐富油花經過燒烤迸發出鮮甜肉汁，入口即化。再搭配一款肉質偏瘦的赤身牛，略帶咬勁的紋理與口感，一次品嚐三種和牛太幸福了！
店長建議從最好上手的日本A5和牛開始品嚐，單面放到鐵網上，燒烤出肉汁後便可翻面，依照自己可以接受的熟度選擇從烤爐取下的時機。敢吃鮮嫩生熟口感的饕客，一將肉片翻面便可取下，鮮嫩多汁，口感極好。
擔心自己不諳廚藝的消費者，遇上頂級和牛，儘管呼叫專業服務人員協助燒烤，絕對比自己烤得更好吃！而較耗時的松板豬和去骨溫體雞腿肉，則可慢慢燒烤，搭配香氣濃郁的橫隔膜細細品嚐。豪氣把肉品鋪排在越光白米飯上，自製燒肉丼飯拍照超美，爽度破表。
鉄火燒肉店內可享用到最平價的日本A5和牛套餐為888元起；也可和同伴選擇高低不同價位的套餐混搭，記者幫忙盤算兩人用餐若以1,088元日本A5和牛三拼套餐，搭配最便宜的198元套餐，平均一個人只要花費700元左右便可吃到日本A5和牛！